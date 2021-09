Riunione BCE 9 settembre: cosa aspettarsi

La vigilia del meeting della Banca centrale europea è caratterizzata dall’incertezza, sia per i mercati europei che per quanto riguarda le previsioni su quanto l’istituto centrale potrà decidere domani.

Ferma restando una conferma degli attuali tassi di interesse, cambio non all’ordine del giorno, tutta l’attenzione si sposta sul programma di acquisti mensili di titoli di stato.

Secondo molti esperti, la BCE potrebbe decidere un rallentamento degli acquisti decisi per affrontare la pandemia, alla luce anche della ripresa economica e del proseguire delle vaccinazioni non solo in Europa.

Niente tapering

La situazione generale, però, difficilmente potrà far mettere al centro dell’agenda della banca centrale la parola “tapering”, né la presidente Christine Lagarde dovrebbe lanciare messaggi troppo chiari in questo senso.

Allo stato attuale, il Pepp fissa dei limiti ben definiti, ovvero 1.850 miliardi di euro, disponibili fino al marzo 2022, data che mese dopo mese si avvicina, dando sempre più spazio ai ’falchi’ della BCE nel suggerire un volo verso la fine anticipata.

Ai duri e puri, però, le colombe potrebbero non lasciare troppo spazio, considerando anche le incertezze che restano nelle economie dei vari paesi, in attesa di un autunno che non mostra certezze dal fronte Covid 19.

Una riduzione graduale?

La decisione, dunque, potrebbe come spesso accade restare nel mezzo, con una qualche forma di avvio della riduzione dei finanziamenti di tipo “chirurgico”, secondo le parole della stessa Lagarde.

Lo scopo di un avvio graduale certamente resta quello di non ’spaventare’ i mercati, già oggi ’preoccupati’ per quanto accadrà domani. Il Pepp potrebbe diminuire a 60 miliardi di euro al mese rispetto agli attuali 80 miliardi, mantenendo invariato il programma di acquisto di asset.

In questo contesto, Lagarde potrebbe mantenere la sua posizione ’dovish’, affermando che si tratta soltanto di una ricalibrazione della politica monetaria, escludendo l’avvio del tapering, alla luce degli sviluppi economici attuali.

Questa possibilità era già stata ventilata nelle scorse settimane dal vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, il quale aveva subordinato la decisione sul volume degli acquisti per l’ultimo trimestre dell’anno alla ripresa dell’inflazione e dell’economia, primi passi verso una “normalizzazione” della politica monetaria e fiscale.

Lo scontro nella BCE

A questo punto, nel consiglio direttivo la partita tra falchi e colombe si giocherà tra equilibri ’tecnico-politici’, condizionati dagli interessi dei vari paesi dell’eurozona, e le valutazioni dello staff della stessa BCE, incentrate sulle non facili previsioni circa lo stato della crescita in corso, alla luce dell’incertezza sul procedere della pandemia.

La conferenza stampa di Lagarde, tradizionalmente prevista (ore 14:30) dopo 45 minuti dal comunicato stampa sulle decisioni del consiglio, sarà un’altra occasione da seguire, in quanto la presidente dovrà stare attenta nel pesare le parole rispondendo ai giornalisti, senza lasciare troppo spazio a nessuna delle due parti in campo né scatenare volatilità sui mercati.