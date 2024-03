Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: vince Marsilio, FdI lista più votata

Risultati elezioni regionali Abruzzo 2024, la diretta live del voto: è quasi terminato lo spoglio dei voti, con Marco Marsolio del centrodestra che è stato riconfermato presidente con il 53,5% superando così per oltre 40.000 voti lo sfidante Luciano D’Amico del centrosinistra.

L’affluenza definitiva è stata del 52,20%, un dato in calo di quasi un punto rispetto al 2019 tanto da essere il più basso di sempre nella storia delle regionali in Abruzzo.

Per quanto riguarda le liste, la più alle elezioni regionali Abruzzo 2024 è stata quella quella di Fratelli d’Italia che ha preceduto il Partito Democratico, mentre Forza Italia è finita alla Lega.

“Stasera l’unica sarda che festeggia è mia moglie - ha commentato Marsilio festeggiando la vittoria -. Ha vinto la verità contro la calunnia. Il campo largo non sarà il futuro del Paese. Qualcuno ci ha sottovalutato e ancora a mezzanotte parlava di un testa a testa che non è mai esisito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori”.

Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 ha preso il via alle ore 23:00 di domenica 10 marzo. Questi sono i risultati parziali dopo lo scrutinio di 1.600 sezioni su 1.634.

Candidato Liste Voti Luciano D’Amico Pd (20,29%), M5s (6,95%), Azione (3,99%), Alleanza Verdi-Sinistra (3,58%), Abruzzo Insieme (7,68%), Riformisti e Civici (2,79%) 46,48% Marco Marsilio Fdi (24,09%), Forza Italia (13,39%), Lega (7,60%), Marsilio Presidente (5,73%), Noi Moderati (2,70%), Udc-Dc (1,18%) 53,52%

Marco Marsilio del centrodestra è stato riconfermato presidente della Regione Abruzzo.

Elezioni Abruzzo 2024: la diretta live

07:52 Marsilio: “Possiamo anna’ a balla” Così Marco Marsilio ha commentato la vittoria nella sua sede elettorale di Pescara: Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un’opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Stasera l’unica sarda che festeggia è mia moglie. Ha vinto la verità contro la calunnia. Il campo largo non sarà il futuro del Paese. Qualcuno ci ha sottovalutato e ancora a mezzanotte parlava di un testa a testa che non è mai esisito se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori.

02:06 Marsilio verso la riconferma Se i risultati reali dovessero confermare i dati delle proiezioni, allora Marco Marsilio resterebbe presidente della Regione Abruzzo per altri cinque anni.

01:47 Per il M5s partita ancora aperta Cosdì Gianluca Castaldi del Movimento 5 Stelle: “Partita ancora aperta, i dati delle proiezioni sono diversi da quelli dei seggi”.

01:25 Fratelli d’Italia lista più votata La prima proiezione di Noto per quanto riguarda le liste vedrebbe Fratelli d’Italia al 24,1%, con a seguire il Partito Democratico e Forza Italia. Sotto le attese invece Lega e Movimento 5 Stelle.

24:30 Affluenza più bassa di sempre Quando manca una sola sezione all’appello, l’affluenza è al 52,20% contro il 53,11% di cinque anni fa.

24:13 Prima proiezione: Marsilio al 54,5% Per la prima proiezione di Noto il presidente uscente Marsilio sarebbe in testa con il 54,5%.

24:08 Marsilio balza in testa Sorpasso nello spoglio dei voti, con Marsilio che ora sarebbe in testa.

23:51 Prime sezioni scrutinate Dopo lo spoglio delle prime due sezioni D’Amico sarebbe nettamente avanti rispetto a Marsilio.

23:47 Secondo exit poll: Marsilio allunga Per il secondo exit poll di Noto per Rete 8 il vantaggio di Marsilio ora sarebbe più ampio. Marsilio: 50,5-52,5%

D’Amico: 45,5-49,5%

23:27 Probabile affluenza in calo Con il dato relativo a 1.102 sezioni su 1,634, l’affluenza sarebbe al 52,05% contro il 52,87% del 2019.

23:16 Il vantaggio di Marsilio Facendo la media della forchetta ipotizzata dall’exit poll di Noto, Marsilio sarebbe al 50,7% contro il 49,3% di D’Amico.

23:11 Cosa ci dice l’exit poll di Noto Gli exit poll solitamente hanno un margine di errore del 3%, con questo di Noto che avrebbe una copertura del 75% dei seggi. Quello che appare chiaro è che sarà una sfida fino all’ultimo voto.

23:04 Exit poll: Marsilio di poco in testa Per l’exit poll di Noto per Rete 8 sarebbe in testa Marsilio dato al 48,7%-52,7%, con D’Amico al 47,3%-51,3%.

22:50 Ultimi 10 minuti per votare, poi exit poll e risultati Si chiuderanno alle 23 le urne delle elezioni regionali in Abruzzo, con i primi exit poll che saranno subito diffusi in attesa dei risultati.

22:37 Cosa succede se vince D’Amico Per la prima volta in Abruzzo si è realizzato quel campo largo teorizzato per primo da Enrico Letta: Luciano D’Amico così ha l’opportunità non solo di riportare il centrosinistra alla guida dell’Abruzzo, ma anche di ricompattare le opposizioni che, stando agli ultimi sondaggi a livello nazionali, unite sarebbero davanti al centrodestra. Inoltre una sua vittoria potrebbe intaccare ulteriormente l’aura che circonda Giorgia Meloni dal 2022 e che ora sembrerebbe essersi affievolita.

22:10 Cosa succede se vince Marsilio Indubbiamente queste elezioni regionali in Abruzzo hanno un grande valore anche a livello nazionale, con una vittoria di Marsilio che andrebbe a blindare il governo e soprattutto la posizione di Meloni che, dopo aver perso con Truzzu in Sardegna, non può permettersi di vedere un altro candidato di Fratelli d’Italia venire sconfitto dal centrosinistra.

21:51 Bus di Forza Italia dalla Campania alla Majella Forza Italia ha organizzato un pullman che ha trasportato una cinquantina di campani - residenti però in Abruzzo - per votare in alcuni Comuni della zona della Majella.

21:29 Cosa ci dicono i dati sull’affluenza L’Aquila - la città con la maggiore affluenza - dovrebbe essere favorevole a Marsilio mentre Teramo - la seconda in questa speciale graduatoria - potrebbe essere una sorta di fortino di D’Amico: la sfida tra i due si preannuncia essere serrata.

21:10 Picco di votanti a L’Aquila e Teramo I dati dell’affluenza alle ore 19 nelle città vede una netta impennata a L’Aquila e Teramo, paso indietro invece a Chieti.

L’Aquila: 52,10% (+5,87)

Teramo: 50,23% (+4,42)

Pescara: 46,96% (+2,42%)

Chieti: 44,96% (-2,05%)

20:55 L’affluenza non cresce solo a Chieti Il dettaglio dei dati dell’affluenza alle ore 19 vede tutte le provincie in crescita eccezion fatta per quella di Chieti che è stabile. L’Aquila: 47,51% (+2,95%)

Teramo: 44,67% (+0,7)

Pescara: 44,45 (+0,47%)

Chieti: 40,47 (=)

20:00 Affluenza ancora in rialzo Sono arrivati i dati dell’affluenza ai seggi relativi alle 19:00. In 1.591 sezioni su 1.634 l’affluenza registrata è stata del 44,96%, con un lieve rialzo rispetto alla precedenti elezioni in Abruzzo (43,06% alla stessa ora).

19:00 Rompe le acque al seggio, dopo un’ora nasce il bimbo Una donna ha rotto le acque al seggio elettorale del liceo artistico di Sulmona, proprio mentre attendeva di votare. La neo-mamma è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove soltanto un’ora dopo è nato il bimbo.

18:01 Polemiche sulla rottura del silenzio elettorale, anche Marsilio nel mirino Come vi abbiamo anticipato questa mattina, anche durante le elezioni in Abruzzo sono scoppiate le polemiche sul silenzio elettorale, e nessuno ne è esente. Per prima la premier Giorgia Meloni, accusata di aver rotto il silenzio ieri sera, con un post sui social in cui si è congratulata con la nazionale di Rugby per la vittoria contro la Scozia. Poi, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, accusato di aver violato il silenzio durante la trasmissione Accordi & Disaccordi da Marco Marsilio. Anche quest’ultimo, però, sembra aver mosso un passo falso. Rapide le risposte degli utenti al post contro Travaglio, in cui ha allegato una foto della propria campagna elettorale, rompendo a sua volta il silenzio.

15:50 Allerta Meteo in Abruzzo, ma si possono raggiungere in sicurezza le urne Allerta gialla e forte vento sull’Abruzzo. Il maltempo sembra aver risparmiato la regione alle prese oggi con il voto alle urne per stabilire chi sarà il Presidente di regione. Nonostante il vento forte sia innegabile, i geolgoi rassicurano i cittadini: èpossibile raggiungere in sicurezza le urne, come spiegato da Nicola Labbrozzi, presidente dei geologi dell’Abruzzo.

14:42 Pd, dopo l’Abruzzo la Basilicata, Bonaccini: “Se ci dividiamo, vincono loro” Dopo il voto delle regionali in Sardegna e in Abruzzo, sarà la volta della Basilicata e il Pd già si prepara per quelle. “Stiamo lavorando per trovare un accordo positivo, che metta insieme tutte le forze democratiche e progressiste” ha spiegato Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e del PD, nel corso di un evento di Energia popolare a Milano, aggiungendo: “Se ci dividiamo noi, hanno già vinto gli altri”.

13:28 Il candidato del centrodestra alla urne per votare Il presidente uscente della Regione, Marco Marsilio, candidato del centrodestra, si è recato alle urne alle 12, presso il proprio seggio elettorale per votare. Il governatore, accompagnato dalla moglie e dalla figlia, ha votato a Chieti nella sezione n.57 della scuola elementare in via dei Frentani. Dopo il voto, ha augurato un buon lavoro a presidenti e scrutatori.

12:30 Alle 12.00 l’affluenza è stata del 15,9% Ufficiali i dati riguardo l’affluenza alle urne registrata nelle 1634 sezione. Alle ore 12.00, cinque ore dopo l’apertura dei seggi, l’affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo è stata appena del 15,9% per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale.

12:05 Elezioni Abruzzo 2024, affluenza alle urne al 15% Alle 12 è giunto il primo dato: solo il 15% degli elettori abruzzesi si è recato alle urne<

Il primo dato dell’affluenza per le elezioni in Abruzzo è poco sopra il 15%.

È l’affluenza alle urne il vero ago della bilancia di queste elezioni, che fungono da termometro sociale e politico. Il voto abruzzese ha, infatti, un riverbero nazionale, in quanto costituisce un’ulteriore prova, dopo quella sarda, per soppesare gli equilibri interni tra i partiti al governo, anche in vista delle elezioni europee.

11:31 Elezioni Abruzzo, a che ora voteranno i candidati? Gli stessi candidati alla presidenza della Regione, D’Amico e Marsilio si recheranno presto alle urne. Il candidato dell’ampia coalizione di centrosinistra, Luciano D’Amico voterà a Pescara, al seggio 27 intorno alle 12.00, mentre il presidente uscente e candidato del centrodestra, Marco Marsilio voterà a Chieti, tra le 11 e le 12, nel seggio ubicato nella scuola elementare Tricalle.

11:25 Anche il vicepremier rompe il silenzio elettorale Sembra che anche il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani abbia rotto il silenzio elettorale sui social, pubblicando un un video su X. La legge italiana a riguardo non è del tutto chiara, se infatti è esplicitato il divieto di sostenere comizi elettorali nel giorno precedente e in quelli per le elezioni, non è mai stato esplicitato il divieto di fare propaganda “virtualmente” tramite i social e Internet. IN questo caso il vicepremier ha pubblicato un video nel quale invita i cittadini a votare i candidati di Forza Italia.

10:17 Marsilio denuncia Travaglio: “Violato silenzio elettorale” Il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato del centro destra Marco Marsilio ha dichiarato pubblicamente che denuncerà il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, accusandolo di aver violato il silenzio elettorale sul canale Nove, durante la puntata di ieri sera della trasmissione Accordi & Disaccordi, condotta da Luca Sommi. Stando al candidato, Travaglio lo avrebbe diffamato definendolo come “indagato e condannato in primo grado” per un reato che che non avrebbe mai commesso.

09:23 Meloni viola il silenzio elettorale Ancora una volta la premier Giorgia Meloni non ha rispettato le regole, violando il silenzio elettorale. Lo ha fatto ieri sera dopo la vittoria degli azzurri del rugby contro la Scozia al Sei Nazioni. Le sue parole: “Volevo dire che siete stati straordinari, che siete esattamente l’Italia che si vuole vedere, tenace, che non molla di un centimetro, che sa che si deve guadagnare tutto. Mi avete dato una grande soddisfazione, sono fiera di voi, grazie”. Ancora, la prima ministra si è lanciata in un elogio all’entusiasmo regalato dalla squadra: “Tanta parte di quello che succede in Italia dipende anche dall’entusiasmo che persone come voi riescono a trasferire a tutti gli altri, quindi aiutate anche il lavoro mio”.

08:10 Come si vota alle elezioni in Abruzzo Le elezioni regionali in Abruzzo saranno un turno unico senza ballottaggio. Secondo la leggere elettorale della Regione, non è ammesso il voto disgiunto tra candidato e liste e quindi l’elettore non potrà esprimere il voto per una lista se ha indicato un candidato Presidente di un’altra. L’elettorato può: votare un candidato Presidente, senza che il voto non si estenda alle liste ad esso collegate;

votare una lista e il voto si estenderà anche al candidato Presidente di essa;

votare uno o più candidati Presidente (purché di genere diverso) e una delle liste ad esso collegate.

07:15 Risultati anticipati dagli exit poll A differenza delle elezioni regionali in Sardegna, per l’Abruzzo dovrebbero essere diffusi degli exit poll e poi delle proiezioni che, in qualche modo, proveranno a ipotizzare quelli che saranno i risultati ufficiali.

07:05 Elezioni Abruzzo: per cosa si vota Alle elezioni regionali in Abruzzo si vota per eleggere il presidente della Regione e 29 consiglieri regionali: altri due posti poi saranno riservati al presidente eletto e al secondo candidato.