Quanto guadagna Renato Schifani? Biografia e stipendio del candidato del centrodestra in Sicilia

Renato Schifani, a volte ritornano. Dopo essere stato uno dei politici più in vista della stagione berlusconiana, ricoprendo anche il ruolo di presidente del Senato dal 2008 al 2013, adesso l’esponente di Forza Italia è pronto a guidare la sua Sicilia.

In vista delle elezioni regionali in Sicilia, che si terranno il prossimo 25 settembre in concomitanza con le elezioni politiche, Schifani è stato scelto come il candidato governatore della coalizione di centrodestra.

Sondaggi alla mano, Schifani sembrerebbe essere il grande favorito di queste elezioni anche perché il centrosinistra, nonostante le primarie di coalizione, si presenterà più che frammentato con Pd, Movimento 5 Stelle e Azione-Italia Viva, che andranno ognuno per conto proprio.

Vediamo allora la biografia, lo stipendio e i guadagni di Renato Schifani, senatore della Repubblica dal 1996 e aspirante nuovo governatore della Sicilia.

La biografia di Renato Schifani

Nome: Renato Schifani

Data di nascita: 11 maggio 1950

Luogo: Palermo

Famiglia: sposato con due figli

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: avvocato

Partito: Forza Italia, in precedenza Nuovo Centrodestra

Ruolo: senatore, candidato governatore del centrodestra alle elezioni regionali Sicilia 2022

I guadagni e lo stipendio

In qualità di senatore, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 1996, Renato Schifani percepisce un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari fra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, il suo stipendio dovrebbe essere di 14.634,89 euro al mese.

Per quanto riguarda i guadagni, nella dichiarazione dei redditi 2021 che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, Schifani ha fatto registrare un reddito imponibile pari a 114.050 euro. Una cifra questa in linea con le dichiarazioni presentate negli ultimi anni.