Regali di Natale last minute, i 20 prodotti migliori con consegna entro il 24 dicembre

Mancano pochissimi giorni a Natale, ma per molti i regali non sono ancora finiti. Magari manca il pensierino da fare allo zio, oppure quel regalo che il tuo amico ti chiedeva da tempo. Anche se ormai i tempi sono stretti, non temere: non sei ancora in ritardo per trovare qualcosa last minute.

Amazon propone infatti una lunga selezione di articoli che, se acquistati in queste ore, ti verranno consegnati prima di Natale. E non devi per forza avere l’abbonamento a Prime attivo. Se paghi 3,99 euro di spedizione una tantum, ti verranno recapitati all’indirizzo da te indicato in qualche ora.

Cerchi la giusta ispirazione? Vediamo insieme 20 idee last minute su Amazon per fare un regalo di Natale economico e che possa colpire nel segno. Così farai felici tutti.

1. Portafoglio Pomelo Best

Questo portafoglio da donna Pomelo Best è un’idea perfetta per un regalo di Natale low cost e last minute. Costa solamente 11,39 euro, con uno sconto applicato del 5%.

Disponibile in diverse colorazioni, è l’ideale per uso quotidiano o da portare in viaggio.

2. Professional Makeup Bronzer NYX

Per un look sempre abbronzato e luminoso, questo professional makeup bronzer di NYX è ciò che fa al caso tuo.

Ha una tenuta fino a 12 ore, resiste alle sbavature ed è nella tonalità Butta me Up da 5 grammi. Il prezzo è di 10,99 euro.

3. Funko Pop! Wicked

Vuoi fare un regalo a un vero fan di Wicked? C’è la Funko Pop! di Glinda che è perfetta, un pensierino da collezione grazioso e bello da vedere.

Costa solamente 16 euro e ti arriva a casa prima di Natale. Con Amazon Prime, la spedizione è gratuita e garantita in un giorno.

4. Scienza e Gioco Lab Clementoni

Devi fare un regalo a un bambino? Clementoni ha un set che unisce divertimento e istruzione.

Parliamo del Scienza e Gioco Lab di Apprendisti esploratori, con tanti stampini, carte avventura e cose da imparare. Lo paghi 12,99 euro con lo sconto del 12%.

5. Agenda 2026

Il 2026 è alle porte e quale miglior regalo di un’agenda aggiornata? Con sabato e domenica separati, è il compagno ideale per organizzare le proprie giornate.

Con copertina morbida blu, è un pensierino perfetto e ha un costo finale di soli 19,90 euro.

6. Fogli per origami

Un’ottima idea regalo last minute per i più creativi può essere questo set da 60 fogli per fare gli origami giapponesi.

Della misura di 15x15cm, hanno ben 30 motivi con colori assortiti. Il prezzo? Solamente 8,99 euro.

7. Cassa bluetooth doccia

Non c’è niente di più bello che ascoltare la musica mentre si è in doccia. Perché dunque non regalare una cassa che resiste all’acqua?

Questo modello portatile IP7 impermeabile e con ventosa dispone di luci LED colorate e speaker potente. Con uno sconto dell’83%, lo paghi 13,99 euro invece che 79,99.

8. Gioco Tic Tac Toe

Hai presente il classico gioco del tris che sicuramente avrai fatto almeno una volta sul foglio di carta? Da oggi, diventa digitale.

Lo trovi in una versione portatile 3 in 1, educativo per bambini e sfidante per gli adulti. Lo ricevi a Natale pagando 19,99 euro.

9. Libro La teoria di lasciare andare

Un grande classico come regalo di Natale sono i libri. Su Amazon, c’è La teoria di lasciare andare di Mel Robbins a un prezzo imperdibile.

Lo paghi solamente 12,26 euro nella versione con copertina flessibile. Una lettura leggera, ma soprattutto motivante per tutti.

10. Profumo uomo Pheromone

Devi fare un regalo a un uomo? Allora c’è un profumo da 50 ml Pheromone in promo esclusiva. Su Amazon, a soli 11,90 euro lo acquisti e lo ricevi prima di Natale.

Dalle note legnose, questo eau de parfum può essere il pensierino ideale per il tuo ragazzo o per tuo padre.

11. Set da 21 confezioni di crema

Per tutti gli amanti del benessere, c’è questo set da ben 21 creme per mani e piedi idratanti. Con un simpatico pacchetto, perfetto per un regalo di Natale, costa 9,49 euro con uno sconto del 20%.

Al suo interno, ci sono 7 fragranze racchiuse in un formato da viaggio, perfetto e facile da trasportare.

12. Lampada da lettura senza fili

Vuoi fare un regalo a una persona che ama leggere a letto? Puoi pensare a una lampada da lettura senza fili. Questa ha una clip da 65 mm, LED a 3 toni di luce e batteria da 800 mAh ricaricabile.

Perfetta per lo studio, per il lavoro, per i viaggi e per la lettura occasionale, è in offerta a 10,99 euro. Alcuni utenti selezionati hanno un coupon cliccabile da 9,89 euro.

13. Album per carte Pokémon

Per i veri fan dei Pokémon, avere un album dove inserire le proprie carte preferite è un must. Su Amazon, trovi un raccoglitore perfetto a 11,94 euro.

Dalla stampa accattivante, con Pikachu in copertina, dispone di 30 pagine e raccoglie fino a 240 carte.

14. Auricolari bluetooth

Impermeabili, di qualità e che durano nel tempo. Questi auricolari bluetooth Ordtop sono sicuramente un regalo di Natale gradito per gli amanti della musica.

Costano 19,99 euro su Amazon, con uno sconto del 17%, nella colorazione nero intenso.

15. Siero contorno occhi

Per una skin care regolare, un siero contorno occhi è l’ideale. Questo alla caffeine lavora con l’acido ialuronico per eliminare borse e occhiaie.

Pensato sia per uomini sia per donne, nella sua versione da 30 ml ha un costo fissato di 12,99 euro, con lo sconto del 7%.

16. Harry Potter e la Pietra Filosofale

Il mago più famoso al mondo è sempre un regalo gradito. Il primo libro della saga, nella sua edizione 25esimo anniversario, è oggi in promo su Amazon a 15,20 euro.

Con uno sconto del 5%, pagando ora lo ricevi a casa prima di Natale. È consigliato sia per bambini sia per adulti.

17. Gioco di carte Crack Story

Crack Story è un divertente gioco di carte perfetto per serate e aperitivi con amici o in famiglia. Consigliato dai 10 anni in più, ha una durata media di 30 minuti.

Costa 19,99 euro con consegna in 24 ore. Può essere un’ottima idea anche per passare il pranzo di Natale in maniera alternativa.

18. Mouse da gaming GXTrust 1108

Per gli amanti dei videogiochi su PC, un mouse da gaming è indispensabile. Questo modello di GXTrust ha 80 ore di autonomia, 800-4800 DPI e illuminazione LED.

Con 6 pulsanti personalizzabili, funziona su qualsiasi PC e laptop. Oggi è in vendita a 14,99 euro, con uno sconto del 25%.

19. Kit da viaggio 16 pezzi

Un kit da viaggio per i liquidi è una scelta sensata se stai facendo un regalo a qualcuno che è sempre valigia in mano.

Al suo interno, ci sono ben 16 contenitori in silicone che possono portare cosmetici, lozioni, shampoo, bagnoschiuma e tanto altro. Ha un prezzo di vendita di 8,99 euro.

20. Luci per foto LED

Chiudiamo questo elenco con un’idea vincente per decorare casa. Questo set di luci per foto da 12 metri LED, con ben 60 mollette, donerà all’ambiente un aspetto tutto nuovo.

Può essere un regalo da fare a un adolescente che vuole personalizzare la camera, oppure a una coppia che ha appena comprato casa. Costa 9,99 euro, grazie allo sconto del 29%.