Realtà aumentata e AI: Hevolus presenta H-Verse, suite completa per la Intelligent reality

Hevolus, l’azienda italiana leader nel campo delle tecnologie innovative, ha fatto un passo epocale nella trasformazione digitale con la presentazione della sua suite H-Verse a Milano, una suite avanzata adatta ad aziende di ogni dimensione.

Hevolus ridefinisce i limiti dell’innovazione, offrendo soluzioni avanzate che rendono l’Intelligent Reality accessibile a tutti con strumenti intuitivi e drag-and-drop, facilita lo sviluppo di esperienze immersive e interattive in diversi settori come istruzione, moda, retail, produzione e automotive.

In vent’anni di esperienza, Hevolus ha vinto oltre 100 premi, collaborato con oltre 300 clienti e raggiunto più di 1000 utenti, lavorando con partner di rilievo internazionale come Lenovo, Magic Leap, Meta, Microsoft e Qualcomm.

Le sue diverse soluzioni specializzate ottimizzano processi aziendali, migliorano l’esperienza del cliente e consentono interventi di manutenzione tempestivi e precisi. H-Verse è il ponte tra il mondo fisico e quello digitale, portando l’Intelligent Reality accessibile a tutti.

La visione di Hevolus

Il CEO di Hevolus, Fabio Santini, ha espresso la visione audace dell’azienda durante l’evento di lancio: “AI ed Extended Reality stanno cambiando i processi di business delle aziende e l’esperienza delle persone con la tecnologia digitale, in ogni settore della nostra esperienza quotidiana.” Questa dichiarazione riflette l’impegno di Hevolus nell’offrire esperienze innovative che colmano il divario tra il mondo digitale e quello fisico. La suite H-Verse è stata progettata per integrare la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale in modo da offrire esperienze d’uso superiori, sia che si tratti di migliorare l’esperienza in-store o di arricchire l’educazione con elementi interattivi.

Soluzioni per ogni settore

La suite H-Verse offre una serie di soluzioni specializzate progettate per soddisfare le esigenze di settori diversi, tra cui produzione, retail, istruzione e molto altro ancora.

Ecco tutte le soluzioni di H-Verse: