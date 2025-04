Rating debito Italia, si parte con Fitch. Quanto pesano i dazi di Trump?

Come investire in borsa?

Anche l’Italia è chiamata al nuovo giudizio delle agenzie di rating. Si parte proprio stasera con Fitch Ratings che apre le danze in queste ore, seguita da S&P Global Ratings l’11 aprile, Dbrs il 18 aprile e infine Scope Ratings e Moody’s il 23 maggio. Presto, con il giudizio di Fitch, avremo già qualche indicazione utile sulle prospettive per l’Italia alla luce dei massicci cambiamenti geopolitici e dei risvolti economici della nuova amministrazione Trump. Bisogna infatti chiedersi quanto pesano i dazi Usa, che hanno portato Bankitalia a tagliare la crescita italiana allo 0,6% per l’anno in corso. Si tratta della preoccupazione maggiore insieme all’elevato debito pubblico, un fattore che si è riflesso nei giudizi precedenti e che oggi preoccupa ancora di più.

Federico Barriga-Salazar, senior director di Fitch, si è espresso in proposito proprio in questi giorni, preannunciando possibili cambiamenti nella valutazione del trend del debito. Parliamo di un rapporto debito/Pil destinato a crescere fino al 138% nel 2026 prima di poter cominciare una lenta discesa soltanto a partire dal 2027, a causa dell’effetto di misure come il Superbonus 110% che non ha mancato di influenzare le precedenti valutazioni. Proprio per questo non si attendono novità rilevanti nei giudizi, per quanto sia doveroso tenere sotto controllo i giudizi sul rating alla luce dei recenti cambiamenti del quadro economico. Tra le novità che pesano sulle prospettive finanziarie italiane, anche il rialzo del debito pubblico per l’aumento delle spese per la difesa Ue, anche se il governo ha già ponderato i risvolti del piano di riarmo.