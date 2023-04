Ramit Sethi, una storia di successo: chi è, quanto guadagna e come è diventato ricco

Su Netflix è da poco uscita la docuserie che spiega in pochi episodi “Come diventare ricchi”. L’host dello show è proprio Ramit Sethi, l’imprenditore americano che si è autoproclamato consulente finanziario e che nel tempo ha scritto diversi best seller sul tema del denaro, come risparmiarlo e investirlo per guadagnare e diventare ricchi.

Cosa sappiamo su Ramit Sethi e sul suo successo personale che ha trasformato in una carriera di consulenza?

Chi è Ramit Sethi: biografia e carriera

L’imprenditore americano Ramit Sethi è nato il 30 giugno 1982 in California (Stati Uniti) e ha studiato presso la Bella Vista High School a Fair Oaks. Ha proseguito gli studi presso l’Università di Stanford laureandosi in psicologia e sociologia e nello stesso periodo (20024) ha aperto il blog I will teach you to be rich, oggi letto da milioni di persone in tutto il mondo.

Sethi proveniva da una famiglia di classe media e l’unico modo che ha avuto per permettersi il college è stato quello di pagarsi le spese di tasca propria. Fu questa la scintilla che lo spinse a creare un sistema per le borse di studio che è stato poi notato e gli ha permesso di pagarsi gli studi, fino alla specializzazione e oltre.

Ramit Sethi ha così investito nell’informazione e crede fortemente che di denaro guadagnato e soprattutto perso bisogna parlarne con più chiarezza. Dal 2004 il suo blog ha raggiunto oltre 1 milioni di lettori e ha veicolato i corsi su come diventare ricchi a ben 47 mila clienti.

Com’è diventato ricco e quanto guadagna Ramit Sethi?

Ramit Sethi è un imprenditore che ha costruito il proprio successo dal nulla. Ha iniziato aprendo un blog, ancora letto dopo quasi 20 anni e per questo è diventato noto al mondo. L’enorme successo del sito, che ha come nucleo centrale proprio la filosofia di Sethi (ovvero come tentare di vivere la vita migliore grazie a investimenti e ai risparmi intelligenti) gli procura ancora oggi importanti introiti.

Non si conoscono precisamente i guadagni di Ramit Sethi, ma è chiaro che per avere un programma intitolato “Come diventare ricchi” (in onda su Netflix dal 18 aprile 2023) deve essere riuscito a raggiungere tale obiettivo lui stesso. Come?

Lo stesso Ramit Sethi si presenta come l’uomo che ha aiutato più di 42 mila studenti a mettere in ordine i loro soldi. Ha quindi messo a disposizione diversi corsi (a pagamento) per insegnare a gestire i soldi e a guadagnare. Sethi inoltre ha pubblicato diversi libri diventati in breve tempo best seller come: I Will Teach You to Be Rich del 2019 (giunto alla seconda edizione) e Your Move: The Underdog’s Guide to Building Your Business del 2017.

A questi guadagni, quantificabili in 1 milioni di copie vendute e oltre 40 mila clienti dei corsi, si aggiungono altri impegni di Ramit Sethi. Per esempio il suo podcast molto amato o il nuovissimo programma su Netflix. Infine lui stesso segue i 3 consigli fondamentali che insegna ai suoi studenti: parlare di soldi, chiedendo e dando consigli; aggiornarsi sui metodi migliori per guadagnare; investe i suoi guadagna per continuare a guadagnare.