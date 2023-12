Questo titolo ha guadagnato quasi il 600% nel 2023

Il miglior titolo azionario del 2023 è cresciuto di quasi il 600% in un anno, registrando una performance senza eguali al mondo.

Nello specifico, l’entusiasmo e la predilezione dei coreani per tutto ciò che riguarda le batterie per i veicoli elettrici ha innescato un inatteso e sorprendente rally di un produttore di catodi.

Le azioni della sudcoreana Ecopro Co. hanno battuto tutte le società dell’indice Bloomberg World, composto da 2.647 membri, offrendo rendimenti del 571% quest’anno e oltre il 200% di punti rispetto alla seconda classificata Kum Yang Co., un’altra società coreana anch’essa legata al settore - e alla mania - delle auto elettriche.

Cosa si cela dietro il balzo di quasi il 600% di questo titolo? Un’analisi, dalla quel emergono spunti interessanti su un settore protagonista del prossimo futuro: le auto elettriche nel contesto della rivoluzione green che vede l’Asia correre.

Perché questo titolo ha registrato un rally del 600% nel 2023

La società Ecopro ha visto il prezzo delle sue azioni salire alle stelle durante la prima metà di quest’anno, spingendole da 110.000 won all’inizio del 2023 a più di 10 volte questo valore in sette mesi.

Una corsa così sfrenata ha indotto gli investitori a inseguire rendimenti rapidi, eliminando allo stesso tempo i venditori allo scoperto che hanno piazzato scommesse ribassiste, mentre il rapporto prezzo-utili della società ha superato quota 500 in estate.

Ecopro è stato il simbolo dell’inarrestabile entusiasmo degli investitori retail che quest’anno ha causato enormi oscillazioni in alcuni titoli sudcoreani. Una combinazione di fattori – tra cui la propensione per la volatilità, le chiamate rialziste dei famosi influencer di Youtube, così come i concorrenti cinesi in maggiore difficoltà per il crescente controllo da parte degli Stati Uniti – hanno contribuito all’interesse per i produttori di batterie nazionali e i loro fornitori.

Il rally del titolo ha in parte beneficiato delle aspettative di un aumento degli ordini di batterie per veicoli elettrici all’inizio di quest’anno, ma i suoi guadagni sono continuati anche quando alcuni analisti hanno abbassato le loro prospettive sulla domanda. Le azioni sono ora scese di quasi il 50% rispetto al picco di luglio.