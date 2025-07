Questo Paese ha vietato l’utilizzo delle criptovalute. Ecco perché

Quando si parla di criptovalute, Bitcoin è senza dubbio la moneta virtuale più famosa e redditizia al mondo. Il 2025 potrebbe rivelarsi un anno cruciale per la regina delle criptovalute, che ha recentemente superato quota 100.000 dollari, attestandosi in questi giorni stabilmente oltre i 110.000.

Le previsioni per i prossimi mesi sono contrastanti: da un lato, alcuni analisti ipotizzano un’ulteriore crescita fino a 150.000 dollari nelle prossime settimane e addirittura 200.000 entro la fine dell’anno. Dall’altro, c’è chi ritiene che il Bitcoin sia ormai vicino al suo picco massimo e che presto potrebbe scendere nuovamente sotto la soglia dei 100.000 dollari.

Il caso Algeria: criptovalute vietate per legge

Nonostante la popolarità crescente, in diversi Paesi le criptovalute continuano a essere malviste o addirittura vietate. È il caso dell’Algeria, che ha recentemente approvato una legge molto severa in materia. Una decisione che si inserisce nel più ampio piano nazionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Con una popolazione di circa 47 milioni di abitanti, l’Algeria ha vietato ufficialmente l’uso, la creazione, lo scambio e persino il possesso di criptovalute. La legge vieta l’emissione di asset virtuali di qualsiasi tipo, così come ogni forma di transazione, inclusi l’acquisto, la vendita e l’utilizzo.

Non sarà più possibile pagare in criptovalute, né sarà consentita alcuna forma di pubblicità relativa a esse. La normativa proibisce inoltre il funzionamento e la creazione di piattaforme di scambio e di wallet digitali. Le sanzioni previste per i trasgressori sono molto dure: si va da pesanti multe fino alla reclusione, con pene che variano da due mesi a un anno di carcere.

Il motivo principale di questa stretta è legato alla natura anonima e criptata delle criptovalute, che le rende strumenti ideali per la criminalità organizzata. In particolare, il governo algerino teme che possano essere usate per riciclare denaro, finanziare attività illecite o spostare fondi senza controllo. Con questa nuova legge, l’Algeria punta a eliminare completamente l’uso delle criptovalute, sia per fini personali che professionali o speculativi, rafforzando così la sicurezza del sistema finanziario nazionale.