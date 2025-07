Questo è il Paese più povero d’Europa. Ma piace agli investitori arabi

Uno dei Paesi più poveri dell’Europa è diventato uno dei principali partner degli Emirati Arabi.

La Moldavia, da sempre ai margini delle cronache economiche europee, sta vivendo un momento di attenzione internazionale inaspettata. Nonostante il suo status di Paese con il PIL pro capite più basso dell’Unione Europea, è finita nel radar dei ben più ricchi e ambiziosi investitori, gli Emirati Arabi Uniti.

Lontani per cultura, geografia e dimensione economica, Moldavia ed Emirati rappresentano due estremi del panorama globale. Eppure, un interesse strategico crescente sta avvicinando questi due attori, legati da una complementarietà economica e da opportunità reciproche. Mentre Abu Dhabi guarda con attenzione alle porte orientali dell’Europa, Chișinău trova nei petrodollari arabi una risorsa preziosa per accelerare il proprio sviluppo.

Questo nuovo asse nasce in un contesto di grandi trasformazioni. La Moldavia punta all’ingresso nell’UE entro il 2030, e per farlo ha avviato imponenti programmi di modernizzazione. Dall’altra parte, gli Emirati, cercano nuovi mercati, partner e posizionamenti strategici. Il risultato? Un interesse crescente, già tradotto in investimenti, accordi e collaborazioni economiche che potrebbero cambiare il volto della Moldavia nel prossimo decennio. Ma qual è il vero obiettivo degli Emirati Arabi? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La Moldavia è il Paese UE più povero: ecco perché piace agli Emirati Arabi Con un’economia ancora fortemente legata al settore agricolo e un PIL pro capite tra i più bassi d’Europa, la Moldavia non sembrerebbe, sulla carta, una meta appetibile per gli investitori internazionali. Eppure, gli Emirati Arabi Uniti stanno puntando con decisione su questo piccolo Stato incastonato tra Romania e Ucraina. Le ragioni sono molteplici, e spaziano dalle opportunità economiche alla posizione geopolitica. Primo tra tutti, la Moldavia offre accesso diretto al mercato europeo, grazie al suo percorso di adesione all’UE e alla firma di un Accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) che consente l’ingresso agevolato dei prodotti esteri nel mercato comunitario. Per gli Emirati, questo si traduce in un potenziale bacino di 800 milioni di consumatori, partendo da un Paese con costi di produzione ancora molto bassi. In secondo luogo, il governo moldavo offre incentivi fiscali fino al 60% per attrarre capitali stranieri in settori chiave come infrastrutture, energia, tecnologia e manifattura. La crescente digitalizzazione e lo sviluppo del comparto ICT, che nel 2024 ha già contribuito al 7,1% del PIL, rendono la Moldavia un laboratorio interessante per investimenti a lungo termine. Non meno importante è la stabilità relativa, almeno dal punto di vista legislativo e commerciale, favorita da una popolazione multilingue e da un ambiente d’affari aperto. La logistica, inoltre, è facilitata da buoni collegamenti con i porti del Mar Nero e dalle tratte commerciali verso il Medio Oriente. leggi anche In questo Paese europeo con pochi turisti mangi al ristorante con soli 5€