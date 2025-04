In questo Paese europeo con pochi turisti mangi al ristorante con soli 5€

Si avvicina l’estate e per molti è tempo di programmare le vacanze. È allora bene sapere che allargando un po’ i propri orizzonti è possibile trovare mete degne di nota. È il caso della Moldavia, che è davvero un forziere di tesori nascosti sotto diversi profili. Intanto, è molto economica, non fai fatica a mangiare al ristorante con appena 5 euro. Ciò però non è sinonimo di scarsa qualità, anzi. La particolare storia di questa bellissima nazione e le molteplici influenze territoriali caratterizzano la cucina moldava in modo unico, lasciando piacevoli ricordi in tutti i turisti italiani ed europei. La cucina è soltanto uno dei punti forti della Moldavia, famosa in tutto il mondo (e da millenni) per i suoi vini, ricca di storia e cultura. Nonostante ciò, si trovano pochi turisti ed è così più semplice visitare i luoghi con calma e tranquillità.

In Moldavia mangi con 5 euro e trovi pochi turisti

A ben vedere, il turismo è l’unico settore in cui la Moldavia pecca realmente, da anni ribattezzata come “la meno visitata in Europa”. Le cause di questo fenomeno sono varie, senza dubbio legate alle piccole dimensioni dello Stato e alle vicissitudini storiche e politiche che la coinvolgono. Si genera così un effetto a catena, perché la destinazione appare meno appetibile. Molti pensano che non ci siano molti luoghi da visitare o in cui intrattenersi, per esempio, perché i territori sono prettamente rurali. In realtà, i paesaggi pittoreschi della Moldavia sono il fiore all’occhiello del Paese ma non tolgono nulla al resto.

Chișinău, la capitale, in particolare offre tutto quello che si potrebbe desiderare appena scesi dal volo aereo (ma è anche raggiungibile via terra). Vita notturna, escursioni, edifici storici, strutture alberghiere, ristoranti e molto altro ancora, il tutto ben collegato dai mezzi pubblici. La differenza di costi rispetto all’Italia, poi, permette di concedersi qualche sfizio in più senza problemi di budget. La scelta è davvero ampia. Anche se vale la pena provare la cucina locale, non mancano fast food, pizzerie e locali con cucina internazionale. Il tutto a prezzi molto ridotti o comunque sempre convenienti.

Sulla pizza, effettivamente, non ci sono grandi differenze di costo rispetto ad alcune città italiane, anche se sempre inferiori. Si parla di una pizza margherita a circa 4,50 euro, ormai una realtà lontana per molti italiani. In questo caso bisogna contare anche delle spese aggiuntive per i ristoratori nell’approvvigionamento delle materie prime, inevitabilmente chi vuole mangiare piatti tipici italiani dovrà spendere di più rispetto alla media. Affidiamoci però al re dei fast food per offrire un metro di paragone facile e immediato. Nella capitale un McToast costa 1,10 euro, in Italia 1,60 euro. In Moldavia 6 Chicken McNuggets costano più o meno 2,70 euro, in Italia non meno di 5,20 euro. Con 1,50 euro, per esempio, si possono comprare da asporto le famose sarmale, involtini ripieni di carne tipici famosi in tutto l’Est Europa, e assaggiare le molteplici versioni moldave.

Non meno importante, anche i voli verso Chișinău sono decisamente economici rispetto alle altre capitali europee, come anche i costi di soggiorno delle strutture alberghiere. A tal proposito, però, bisogna ricordare che non esistono accordi bilaterali sulla sanità, pertanto può essere utile sottoscrivere una polizza assicurativa per coprire eventuali imprevisti e spese mediche. Non servono, invece, particolari formalità per l’ingresso nel Paese. Pur essendo ancora soltanto un candidato all’Unione europea, accetta i cittadini Ue semplicemente in possesso di un documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità. Attualmente, pare che non sia più accettata la carta d’identità cartacea e che serva una validità residua di almeno 3 mesi, ma prima di mettersi in viaggio è opportuno consultare le indicazioni aggiornate dall’Ambasciata italiana in Moldavia. Servirà inoltre organizzarsi per cambiare la valuta, da euro a lei moldavi (mld).