Questo borgo è uno dei più belli d’Italia e del mondo

L’Italia non smette mai di stupire quando si parla di mete turistiche. Le nostre città d’arte sono considerate ancora oggi tra le migliori del pianeta e le spiagge compaiono sempre nelle classifiche delle più belle e suggestive al mondo.

Ma pochi giorni fa è entrato nel radar della stampa internazionale anche un piccolo borgo della Calabria. Stiamo parlando di Cirò, un incantevole paesino che gli esperti di Forbes considerano come una delle mete enogastronomiche più interessanti di tutto il mondo.

leggi anche Sembra di essere a Stonehenge ma questo spettacolo incredibile è a poche ore da Napoli

Perché Forbes ha “messo gli occhi” su Cirò In un momento storico in cui tutte le principali destinazioni turistiche sono costrette a fare i conti con il caro vita, i cambiamenti climatici e l’overtourism, Forbes si muove controcorrente e segnala il piccolo borgo di Cirò, in provincia di Crotone, come una delle mete più belle da visitare. Il motivo? La lontananza dal turismo di massa, unita alla combinazione vincente tra valorizzazione della tradizione e sguardo verso il futuro. Un territorio, quello di Cirò, che secondo Forbes riesce alla perfezione a mettere in risalto i propri valori tradizionali (paesaggi, produzione vinicola, accoglienza) inserendoli in un’ottica di innovazione e apertura all’esterno ben simboleggiata da eventi di eccellenza come il Merano WineFestival Calabria.

Cosa vedere a Cirò, uno dei magici borghi della Calabria Cirò è una perla della costa ionica calabrese che nel 1952 è stata suddivisa a livello amministrativo in due comuni: Cirò Superiore e Cirò Marina. Il primo è l’insediamento collinare storico che affonda le sue radici nell’epoca della Magna Grecia. Un piccolo paesino con meno di 3.000 anime in cui ammirare castelli, antiche dimore e musei. Ma soprattutto dove assaggiare un calice di vino realizzato con alcuni dei vitigni più antichi d’Italia come il Gaglioppo. Cirò Marina, invece, è la tappa perfetta per chi, oltre ad amare cultura e natura, vuole godersi il mare. Proprio qui si trovano due delle spiagge più belle della Calabria: quella di Punta Alice, famosa per la sua sabbia dorata e le sue acque cristalline, e quella cittadina, 4 km di litorale circondato dalla tipica vegetazione mediterranea perfetto per le immersioni e per cimentarsi con i principali sport acquatici.