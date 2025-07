Questa spiaggia poco conosciuta ha una particolarità unica. E si trova a 3 ore da Roma

Negli ultimi anni i trend turistici sono profondamente cambiati. Sempre più persone scelgono di evitare le tradizionali mete di vacanza a causa dell’aumento dei prezzi e del sovraffollamento.

L’obiettivo principale è diventato quello di godersi pace e relax per ricaricarsi da una vita quotidiana che è diventata sempre più faticosa e frenetica.

E se siamo tra i fautori di questa linea di pensiero c’è un posto perfetto da visitare in questa estate 2025, distante appena 3 ore di auto da Roma: la spiaggia di San Michele a Sirolo, un vero e proprio paradiso terrestre incastonato nel cuore delle Marche.

Un litorale selvaggio fatto di ciottoli chiari e acque limpide perfetto sia per chi vuole rilassarsi (ci sono sia stabilimenti balneari che zone libere), sia per chi ama gli sport acquatici. San Michele, grazie ai costanti venti di maestrale che la lambiscono, è uno dei paradisi italiani del windsurf .

La prima cosa da fare per arrivare alla spiaggia di San Michele è quella di raggiungere Sirolo . Da qui avremo due opzioni. La prima è quella di mettersi in cammino sul percorso che inizia nel Parco della Repubblica di Sirolo. In meno di mezz’ora saremo a destinazione.

Cosa vedere a Sirolo e dintorni

Se la spiaggia di San Michele è splendida, Sirolo e i suoi dintorni non sono da meno. Il centro storico, ad esempio, ospita una splendida terrazza panoramica da cui lo sguardo può arrivare ad abbracciare tutta la Riviera. E per chi preferisce storia e cultura ci sono da visitare l’antico castello medievale e la Chiesa di San Nicola di Bari, costruita in stile neoclassico.

Un’altra attrazione imperdibile, soprattutto in estate, è il Teatro delle Cave, costruito scavando una parete del Monte Conero. Ammirare uno spettacolo teatrale o un concerto in questa cornice è un’esperienza indimenticabile.

Ottime notizie anche per chi in vacanza vuole mantenersi in forma col trekking. Da Sirolo partono alcuni dei principali percorsi che portano alla scoperta del parco del monte Conero.