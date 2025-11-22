Questi sono gli aerei caccia più veloci al mondo. Ecco in quanto tempo percorrono l’Italia

Gli aerei da combattimento, più comunemente chiamati caccia, sono velivoli supersonici e autentici capolavori di ingegneria. Alcuni modelli hanno fatto la storia, accompagnando potenze militari in delicate operazioni. I più recenti sono dotati di tecnologie all’avanguardia. Oltre agli scenari di guerra, i caccia vengono impiegati anche per compiti di sicurezza nazionale, quando è necessario raggiungere un obiettivo nel più breve tempo possibile. Pensiamo, ad esempio, a quando un aereo civile scompare dai radar: i caccia decollano in pochi minuti, lo raggiungono, lo scortano e gestiscono l’emergenza.

Questi velivoli sono alimentati da motori a reazione, come turbogetto e turbofan, che sfruttano l’espulsione di gas ad alta velocità per generare spinta. Una spinta così potente che, associata a un’aerodinamica eccezionale, permette di raggiungere velocità supersoniche, persino superiori a quella del suono. Ecco i dodici modelli più veloci al mondo.

Gli aerei caccia più veloci al mondo: ecco quali sono

Di diversa fabbricazione, origine e appartenenti a varie nazioni, questi sono i dodici caccia più veloci del pianeta:

McDonnell Douglas F-4 Phantom II : icona della Guerra Fredda, noto per il rombo potente e il profilo massiccio. Ha servito per decenni in molte forze aeree ed è ancora operativo in versioni aggiornate. Velocità massima: 2.370 km/h;

: icona della Guerra Fredda, noto per il rombo potente e il profilo massiccio. Ha servito per decenni in molte forze aeree ed è ancora operativo in versioni aggiornate. Velocità massima: 2.370 km/h; Lockheed Martin F-22 Raptor : caccia furtivo dal design elegante e aggressivo. Unisce stealth, velocità e agilità estrema, simbolo della superiorità aerea statunitense. Velocità massima: 2.414 km/h;

: caccia furtivo dal design elegante e aggressivo. Unisce stealth, velocità e agilità estrema, simbolo della superiorità aerea statunitense. Velocità massima: 2.414 km/h; IAI Kfir : caccia israeliano nato dall’esigenza di autonomia difensiva. Affidabile, aggressivo nel design e sorprendentemente performante, ha servito anche in varie forze aeree straniere. Velocità massima: 2.440 km/h;

: caccia israeliano nato dall’esigenza di autonomia difensiva. Affidabile, aggressivo nel design e sorprendentemente performante, ha servito anche in varie forze aeree straniere. Velocità massima: 2.440 km/h; Mikoyan MiG-29 : jet compatto e maneggevole, famoso per le sue prestazioni nel combattimento ravvicinato. Riconoscibile per le grandi prese d’aria e le ali a freccia. Velocità massima: 2.450 km/h;

: jet compatto e maneggevole, famoso per le sue prestazioni nel combattimento ravvicinato. Riconoscibile per le grandi prese d’aria e le ali a freccia. Velocità massima: 2.450 km/h; Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat : intercettore estremamente rapido, progettato per inseguire bombardieri e ricognitori ad alta quota. Più missile che caccia, imbattibile in velocità pura. Velocità massima: 3.000 km/h;

: intercettore estremamente rapido, progettato per inseguire bombardieri e ricognitori ad alta quota. Più missile che caccia, imbattibile in velocità pura. Velocità massima: 3.000 km/h; Mikoyan MiG-31 Foxhound : evoluzione del MiG-25, mantiene prestazioni impressionanti aggiungendo precisione e capacità di pattuglia a lungo raggio. Velocità massima: 3.000 km/h;

: evoluzione del MiG-25, mantiene prestazioni impressionanti aggiungendo precisione e capacità di pattuglia a lungo raggio. Velocità massima: 3.000 km/h; McDonnell Douglas F-15 Eagle : caccia statunitense celebre per il suo record operativo imbattuto. Potente, veloce e costantemente aggiornato, resta uno dei jet più temuti. Velocità massima: 2.655 km/h;

: caccia statunitense celebre per il suo record operativo imbattuto. Potente, veloce e costantemente aggiornato, resta uno dei jet più temuti. Velocità massima: 2.655 km/h; Sukhoi Su-27 : elegante e potente, noto per acrobazie che sfidano la fisica. Pilastro della forza aerea russa e grande successo nell’export. Velocità massima: 2.500 km/h;

: elegante e potente, noto per acrobazie che sfidano la fisica. Pilastro della forza aerea russa e grande successo nell’export. Velocità massima: 2.500 km/h; Grumman F-14 Tomcat : leggenda delle portaerei e del cinema. Le ali variabili lo rendono adatto sia alla velocità che alla manovrabilità. Icona dell’aviazione americana. Velocità massima: 2.485 km/h;

: leggenda delle portaerei e del cinema. Le ali variabili lo rendono adatto sia alla velocità che alla manovrabilità. Icona dell’aviazione americana. Velocità massima: 2.485 km/h; F-35 Lightning II: caccia multiruolo moderno, capace di unire stealth, velocità e versatilità. Progettato per sostituire diverse piattaforme con un unico velivolo avanzato. Velocità massima: 1.960 km/h;

caccia multiruolo moderno, capace di unire stealth, velocità e versatilità. Progettato per sostituire diverse piattaforme con un unico velivolo avanzato. Velocità massima: 1.960 km/h; Chengdu J-20 Mighty Dragon: fiore all’occhiello della Cina. Caccia stealth ad alta velocità, figura distintiva e ambizioni da superpotenza nei cieli asiatici. Velocità massima: 2.130 km/h;

fiore all’occhiello della Cina. Caccia stealth ad alta velocità, figura distintiva e ambizioni da superpotenza nei cieli asiatici. Velocità massima: 2.130 km/h; Sukhoi Su-35: evoluzione estrema del Su-27, unisce manovrabilità spettacolare, potenza e velocità. Considerato uno dei caccia più impressionanti al mondo. Velocità massima: 2.414 km/h.

In quanto tempo percorrono l’Italia

Come abbiamo visto, i caccia più veloci raggiungono velocità supersoniche, dai 2.000 km/h fino quasi ai 3.000 km/h. Alla massima velocità sorvolerebbero l’Italia in pochi minuti. In linea d’aria, la nostra penisola, dalla provincia più a Sud, Siracusa, a quella più a Nord, Bolzano, misura 1.097 chilometri. La distanza stradale è di 1.468 chilometri, percorribili in auto in circa quindici ore. Tuttavia, per un aereo militare la distanza effettiva è quella in linea d’aria.

Si tratta di una distanza minima per un caccia, che sarebbe in grado di attraversare tutta l’Italia in meno di mezz’ora.