Questi 5 cibi sono tra i più pericolosi al mondo. Ma noi italiani continuiamo a mangiarli

Negli ultimi anni la consapevolezza alimentare ha fatto passi da gigante. Mangiare bene e mettere in tavola alimenti sani, non è più soltanto una moda, ma è diventato un imperativo fondamentale per mantenersi in salute e aumentare l’aspettativa di vita.

Purtroppo, però, noi italiani abbiamo abitudini alimentari difficili da cambiare e, in molti casi, continuiamo a portare in tavola alcuni cibi potenzialmente dannosi. Eccone 5 tra i più pericolosi in assoluto che dovremmo evitare più possibile.

5 – Il pesce spada è uno degli alimenti più contaminati in assoluto Mangiare pesce fresco è una ottima abitudine alimentare. A patto di scegliere la specie giusta. Una di quelle che andrebbero evitate, ad esempio, è il pesce spada. Il motivo è l’incredibile presenza di pericolose microplastiche contenute all’interno della carne: alcune ricerche scientifiche parlano di una media che va da 140 a 270 campioni per ogni chilogrammo. Una cifra davvero spaventosa e che pone ancor di più l’attenzione sull’inquinamento dei nostri mari.

4 – Il formaggio sardo che uccide La Sardegna è una terra famosa nel mondo per le sue specialità culinarie. Una di esse, però, è considerata come uno degli alimenti più pericolosi al mondo. Stiamo parlando del formaggio casu marzu, un pecorino che assume il suo particolare sapore a causa della presenza di larve di mosca casearia. Proprio la colonizzazione di queste larve rende il prodotto estremamente nocivo, in quanto, una volta ingerite, possono causare problemi gastrointestinali estremamente gravi. Non per niente il casu marzu è illegale e non può essere prodotto o commercializzato nei territori UE.

3 – Il dolcetto giapponese che rischia di farci soffocare Negli ultimi anni il numero di ristoranti giapponesi in Italia è cresciuto in maniera esponenziale e molti amanti del cibo orientale hanno iniziato a preparare le prelibatezze nipponiche nelle proprie cucine. Una delle pietanze più gettonate sono i mochi, piccoli dolcetti a base di confettura di fagioli e riso glutinoso. Il problema è che i mochi sono buonissimi ma hanno una consistenza estremamente gommosa e collosa che può causare soffocamento.

Se proprio decidiamo di assaggiarli ricordiamoci di masticarli bene.

2 – Gli anacardi crudi sono incredibilmente pericolosi Gli anacardi sono un grande classico quando si parla di frutta secca e hanno ottime proprietà nutrizionali. A patto di mangiarli precotti. Consumarli crudi, invece, è estremamente pericoloso. Questo perché contengono alcune sostanze tossiche che, nei casi peggiori, possono causare forti dermatiti o addirittura shock anafilattici.