Queste monete rare colorate valgono fino a 400 euro l’una

La numismatica è un settore del collezionismo ricco di sorprese e che genera ogni anno un giro d’affari incredibile.

Ci sono, ad esempio, esemplari di monete rare che possono valere fino a 15.000 euro, soprattutto se distribuite in edizione limitata o con errori di conio. In altri casi, invece, il valore è determinato dalla tiratura o dalla particolarità. Ed è proprio questo il caso delle monete canadesi colorate che potrebbero farci guadagnare fino a 400 euro a pezzo.

Particolarmente apprezzati anche i set raffiguranti la Maple Leaf , il simbolo del Canada. Le monete in argento da un’oncia del 2014 valgono circa 100 euro . I cofanetti celebrativi con 5 monete d’argento, invece, vengono venduti a circa 350 euro .

La zecca canadese è una delle più fantasiose quando si parla di monete celebrative ed edizioni speciali in tiratura limitata.

Più che una moneta si tratta di una vera e propria opera d’arte. Un capolavoro composto da una moneta d’oro in cui è stata incastonata una foglia d’acero in argento tridimensionale.

Le monete dedicate a Elisabetta II

Decisamente interessanti anche i valori di alcune delle monete canadesi che nel corso della storia recente sono state dedicate alla Regina Elisabetta II.

Iniziamo da quella con il valore più alto, i 100 dollari in oro del 1987 emessi in occasione delle Olimpiadi Invernali di Calgary e con l’effige della regina sul lato “dritto”. Per un esemplare di questa moneta i collezionisti sono disposti a sborsare cifre superiori ai 1.000 euro.

Arriva a poco più di 700 euro di valutazione un’altra moneta con protagonista una delle sovrane più longeve di tutti i tempi: i 100 dollari in oro del 1990.

Terzo pezzo di questo gruppo sono i 20 dollari d’argento del 1990. Valutati circa 300 euro, presentano da un lato l’immagine di Elisabetta II e sul retro un aereo in primo piano.

Tornando alle monete colorate un altro esemplare molto ricercato sono i 20 dollari del 2022 raffiguranti un’interpretazione artistica della Imperial State Crown. Realizzata in argento e impreziosita da cristalli colorati, questa moneta è valutata più di 200 euro.