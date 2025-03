Queste due città sono belle come Venezia, ma molto più economiche e meno affollate

Venezia è molto probabilmente una delle città italiane più famose nel mondo insieme a Roma, Napoli e Firenze. I suoi canali, gli eventi come il Carnevale e il Festival del Cinema, i suoi colori e le sue tradizioni la rendono una delle mete turistiche più gettonate in assoluto.

Ma in pochi sanno che nel nostro Paese si nascondono alcune perle che ricordano il capoluogo veneto e che sono decisamente meno costose da visitare e infinitamente più tranquille. Due nomi su tutti? Muggia e Grado. E tra poche righe scopriremo perché sono perfette per una gita fuori porta in primavera.

Visitare il borgo in primavera è estremamente consigliato. Da un lato perché in questo periodo dell’anno è possibile trovare camere doppie a poco più di 50 euro a notte. Dall’altro perché ad aprile i castelli, anche quelli attualmente diventati abitazioni private, aprono al pubblico. Meglio approfittarne e correre a prenotare.

Muggia è famosa per la sua architettura che la fa somigliare a una Venezia in miniatura. Basti pensare che sulla facciata del Municipio compare addirittura un Leone di San Marco , simbolo della «Serenissima».

Il Friuli Venezia Giulia compare poche volte nelle classifiche delle regioni più turistiche e visitate d’Italia. Ed è un errore perché qui si trovano luoghi magici come la splendida Muggia, localizzata in provincia di Trieste a pochi chilometri dal confine sloveno.

Cosa vedere a Grado

Grado, anch’essa in Friuli Venezia Giulia, è nota con due soprannomi: “Isola del Sole” e “Prima Venezia”.

Il motivo è molto semplice da intuire. A Grado possiamo trovare lo splendido Campo dei Patriarchi con le sue chiese che ricordano quelle dell’isola di Torcello a Venezia, il campanile in perfetto stile veneziano e le splendide e lunghissime spiagge sabbiose, simili a quelle del Lido.

Lo spettacolo, per chi decide di visitarla, inizia fin dall’arrivo. Per raggiungere Grado è obbligatorio attraversare un ponte sospeso sulla laguna, con tanto di pista ciclabile annessa.

E tra un bagno e una passeggiata nel suggestivo centro storico il consiglio è quello di cercare un posto per mangiare in uno dei ristoranti nei dintorni del Porto Vecchio. Qui potremo trovare piatti a base di pesce fresco cucinati secondo la vecchia tradizione friulana.

La stagione migliore per visitare Grado è proprio la primavera. Il clima mite ma non troppo caldo è l’ideale per un’escursione a piedi o in bici lungo uno dei numerosi percorsi che circondano il centro storico.

I prezzi per il pernottamento nella stagione primaverile? Si parte dai 60 euro a notte per una camera doppia in hotel a 3 stelle. Cifra che si abbassa se optiamo per un appartamento o per un B&B appena fuori dal centro storico.