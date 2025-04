Queste aziende assumono subito in Italia, guadagni 60.000 euro l’anno

Come investire in borsa?

Cercare lavoro oggi può sembrare un’impresa. Tra annunci spesso vaghi, stage mascherati da opportunità e stipendi che non sempre riflettono le reali responsabilità richieste, trovare una posizione che garantisca un contratto stabile e una retribuzione adeguata può risultare molto complicato.

Eppure, ci sono posizioni dove non solo è più semplice trovare lavoro ma è anche facile vedersi offrire degli stipendi molto elevati. Posizioni molto cercate dalle aziende, con competenze specifiche che generalmente è complicato trovare sul mercato. Ecco perché sono disposte a offrire stipendi molto elevati pur di coprire il loro fabbisogno.

A tal proposito, in questi giorni sul portale Indeed sono comparsi annunci rivolti a figure con esperienza che vogliono fare un salto di qualità nella propria carriera. Dalla Valtellina a Bologna, fino alla possibilità di lavorare da remoto per alcuni contesti, le opportunità non mancano.

Nel dettaglio, come vedremo di seguito, si cercano profili tecnici, scientifici, gestionali: tutti con un tratto comune, quello di garantire una retribuzione annua lorda di almeno 60.000 euro.

Ecco una selezione delle posizioni più interessanti pubblicate in queste settimane, alle quali è possibile candidarsi direttamente dal portale di riferimento.

Responsabile controllo di gestione Una storica azienda (non viene specificata quale) del settore alimentare con sede a Morbegno, in Lombardia, è alla ricerca di un responsabile controllo di gestione e amministrazione. Si tratta di una figura di primo livello all’interno della struttura organizzativa, con responsabilità sull’intera area amministrativa e focus sul controllo di gestione. Il contratto è a tempo pieno, con inquadramento a livello quadro e una Ral compresa tra i 60.000 e i 70.000 euro. La figura ideale proviene da realtà manifatturiere di medie dimensioni, ha esperienza nella gestione di team e conosce le dinamiche di un’azienda industriale. È apprezzata anche la conoscenza della lingua inglese, utile in un contesto che guarda al mercato internazionale. Un’opportunità importante per chi desidera un ruolo stabile, di responsabilità, in una realtà solida del territorio.

Senior data engineer, data scientist e data analyst Nel settore tech spicca l’offerta di Agile Lab, azienda specializzata in data engineering con sedi in tutta Italia. È aperta la selezione per un senior data engineer da inserire con contratto full remote. Il profilo richiesto è senior, con almeno 6 anni di esperienza, ottima padronanza di linguaggi come Java e Scala, e conoscenza approfondita di framework come Hadoop e Spark. Si cercano persone autonome, capaci di guidare progetti complessi e contribuire al miglioramento continuo del team. L’ambiente è moderno, orientato alla responsabilità individuale e alla qualità del lavoro. La Ral prevista va da 60.000 a 70.000 euro, a cui si aggiungono benefit, bonus, percorsi di formazione mensili e la possibilità di lavorare per due settimane all’anno anche dall’estero. Sempre in Agile Lab è attiva un’altra posizione di livello: quella per data scientist, rivolta a candidati con forte esperienza nel machine learning, nella statistica applicata e nello sviluppo di modelli predittivi. Si richiede una seniority consolidata (oltre sei anni), padronanza di Python e framework ML come TensorFlow o PyTorch, oltre a capacità di gestione autonoma dei progetti. Anche in questo caso la Ral oscilla tra i 60.000 e i 70.000 euro, con bonus aggiuntivo da 4.000 euro. L’azienda premia chi ha una visione ampia del dato e sa dialogare con interlocutori diversi, sia tecnici che business. Il lavoro è interamente da remoto e inserito in un percorso di crescita con una reale attenzione all’equilibrio tra vita e lavoro. Una terza opportunità in Agile Lab riguarda il ruolo di data analyst - geo analytics una figura specializzata nella lettura e interpretazione di dati geospaziali. Il candidato ideale ha oltre sei anni di esperienza, padronanza di strumenti come ArcGIS, QGIS, PostGIS, oltre a buone capacità di programmazione in Python e JavaScript. La retribuzione è in linea con le altre offerte dell’azienda, con RAL tra i 60.000 e i 70.000 euro: confermati anche i 4.000 euro di bonus. Il lavoro è full remote o, in alternativa, nelle sedi di Milano, Padova, Bologna, Torino o Catania.