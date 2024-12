Queste 4 marche di acqua in bottiglia sono tra le più sicure secondo 60 milioni di consumatori

I migliori software per far crescere la tua attività nel 2025

Negli ultimi anni, la fiducia nell’acqua in bottiglia ha subito qualche scossone. La promessa di un prodotto puro, imbottigliato direttamente alla fonte, è stata spesso minata da scandali e rivelazioni poco rassicuranti. Lo scorso gennaio, ad esempio, un’inchiesta condotta da Le Monde e Radio France ha rivelato che alcune aziende, tra cui Nestlé, hanno utilizzato sistemi di depurazione vietati per mascherare contaminazioni nell’acqua pompata. Una pratica contraria alle normative, che richiedono che le acque minerali naturali mantengano intatta la loro composizione senza subire trattamenti invasivi. A questo si aggiungono i risultati di uno studio del 2022, portato avanti dall’associazione Agir pour l’environnement, che ha acceso un ulteriore campanello d’allarme. Analizzando diversi marchi di acqua minerale, si è scoperto che il 78% delle bottiglie conteneva microplastiche.

Le quattro marche più sicure

In questo panorama, non tutto è da buttare. L’associazione 60 Million Consumers, rilanciando lo studio, ha evidenziato quattro marchi che si distinguono per qualità e affidabilità. Tra questi, Volvic spicca per la sua purezza naturale, derivata dal passaggio attraverso rocce vulcaniche che filtrano l’acqua lasciandola leggera e priva di residui indesiderati. Si tratta di una scelta ideale per chi cerca un’acqua adatta al consumo quotidiano, con un basso contenuto di sodio e un’elevata presenza di silice.

Un’altra opzione interessante è Montclar, il marchio distribuito da Carrefour, che offre un’acqua proveniente da sorgenti di montagna. Quest’acqua combina qualità e accessibilità, grazie a una composizione minerale equilibrata e all’assenza di contaminanti rilevati. Si tratta di un ottimo compromesso per chi vuole sicurezza senza spendere una fortuna.

Tra le acque frizzanti, Badoit si conferma una delle preferite dai consumatori. Pur essendo stata rilevata (a onor del vero) una microparticella di plastica in alcune bottiglie, la quantità è talmente minima da non rappresentare un rischio per la salute. Rimane quindi una scelta affidabile, apprezzata per il suo gusto frizzante e per la mineralità che la rende unica.

Infine, c’è Evian, una delle marche più note a livello internazionale. La sua fama è legata alla qualità dell’acqua che sgorga dalle fonti alpine francesi, sebbene (anche qui) qualche dubbio è emerso in seguito al ritrovamento di microplastiche in alcune bottiglie. Ciò non le toglie completamente il merito di essere tra le opzioni più sicure, ma fa riflettere sulla necessità di monitorare costantemente anche i marchi più rinomati.

La sfida per il settore e per i consumatori

Questi risultati mettono in luce due verità: da un lato, scegliere con consapevolezza è fondamentale per ridurre l’esposizione ai contaminanti; dall’altro, il problema non si risolve solo con un acquisto più accorto. Lo studio sottolinea l’urgenza di rafforzare le normative di settore e incoraggia soluzioni più sostenibili, come i sistemi di filtrazione domestici o l’uso di contenitori riutilizzabili.

In ogni caso, sapere che il 78% dell’acqua in bottiglia contiene microplastiche è un dato che non si può ignorare. Ma conoscere i marchi più sicuri, come Volvic, Montclar, Badoit ed Evian, può aiutare a fare scelte migliori per la propria salute. Allo stesso tempo, questa consapevolezza dovrebbe spingere verso un consumo più responsabile, capace di ridurre anche l’impatto ambientale.

Alla fine, il vero cambiamento potrebbe iniziare proprio da qui: scegliere con attenzione cosa mettiamo sulle nostre tavole e, allo stesso tempo, pensare a come possiamo fare a meno di bottiglie di plastica che, per quanto di qualità, rappresentano comunque una sfida non indifferente per il pianeta.