Questa società di Giulia De Lellis è in rosso. Bruciati €76.000 in 5 anni

Lanciato ufficialmente nel 2023, Audrer è il brand di make-up di Giulia De Lellis. In poco più di due anni, il brand si è fatto notare nel panorama beauty italiano, spinto anche dalla forza della sua community da oltre 5,5 milioni di follower su Instagram, seguendo le orme di Chiara Ferragni che ha aperto la strada a un nuovo modo di fare impresa attraverso i social.

Forte del suo successo sui social - dove guadagna circa €16.000 a post - a gennaio 2024 è arrivata una svolta importante: i prodotti Audrer sono arrivati nei negozi Sephora, una delle catene più note del beauty mondiale. Un traguardo che segna un momento fondamentale per un brand nato da un’idea personale, autofinanziato e cresciuto grazie a un team compatto e altamente professionale.

Ecco i numeri che raccontano il fatturato e altri dati interessanti sulle sue aziende.

Quanto fattura Audrer

Nel 2023 Audrer ha fatturato 764.000 euro. Una cifra importante, soprattutto se si considera che parliamo di una realtà giovane e interamente autofinanziata. Tuttavia, l’anno si è chiuso con una perdita di 29.000 euro, a causa dei costi elevati.

Il 2023 segna il primo anno di attività per Audrer come brand di make-up. Tuttavia, prima di diventare quello che è oggi, l’azienda, fondata nel 2018 con il nome GDL Cosmetics srl con lo scopo di vendere cosmetici, aveva accumulato perdite per un totale di 47.483 euro. Se sommiamo tutte le perdite si arriva a un totale di 76.482 euro. Nonostante questo numero negativo, non c’è motivo di allarmarsi: in un settore competitivo come quello del beauty, i costi per lo sviluppo del prodotto, il packaging, la comunicazione e la distribuzione sono inevitabilmente alti nelle prime fasi.

Tra le voci di bilancio spicca un debito a lungo termine da 400 mila euro, che con ogni probabilità corrisponde proprio all’investimento iniziale sostenuto da Giulia De Lellis per avviare il suo brand. Una scelta coraggiosa, che conferma quanto abbia creduto nel suo brand fin dal primo giorno.

Il 90% della società è di sua proprietà, mentre il restante 10% è in capo alla My GDL srls, l’agenzia con cui cura la sua attività di influencer. In passato nella compagine societaria compariva anche il suo ex Carlo Beretta con una piccola quota (5%), ma oggi il suo nome non risulta più tra i soci.