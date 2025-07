Questa roccia è stata venduta a 5,3 milioni di dollari, ecco perché

Può una roccia essere venduta a oltre 5 milioni di dollari in un’asta di rari reperti geologici e archeologici tenutasi a New York? La risposta è sì e il motivo ha dell’incredibile: il protagonista della incredibile vendita è stato il più grande frammento di Marte mai trovato sulla Terra.

L’identità dell’acquirente non è stata rivelata immediatamente. L’offerta finale è stata di 4,3 milioni di dollari. Aggiungendo commissioni e costi vari, il prezzo di vendita ufficiale è stato di circa 5,3 milioni di dollari, rendendolo il meteorite più prezioso mai venduto all’asta, ha affermato Sotheby’s.

La vendita è quindi insolita visto che sulla Terra sono stati rinvenuti solo circa 400 meteoriti marziani. L’analisi della composizione interna del meteorite ha rivelato che è probabile che sia stato staccato dalla superficie di Marte e scagliato nello spazio a causa dell’impatto di un asteroide così potente da trasformare alcune parti del meteorite in vetro.

Secondo Sotheby’s, sulla sua superficie è visibile anche una crosta vetrosa, formatasi durante l’impatto con l’atmosfera terrestre.

Investire in meteoriti può essere una opportunità davvero interessante. Tutti i dettagli di questa vendita record.

Collezionare, investire o fare ricerca?

Per alcuni, il fatto che il meteorite sia stato messo all’asta anziché donato alla scienza è motivo di preoccupazione.

“Sarebbe un peccato se sparisse nel caveau di un oligarca. Dovrebbe essere in un museo, dove può essere studiato e dove può essere ammirato da bambini, famiglie e dal grande pubblico”, ha dichiarato alla CNN Steve Brusatte, professore di paleontologia ed evoluzione all’Università di Edimburgo in Scozia, prima della vendita.

Tuttavia per Julia Cartwright, scienziata planetaria e ricercatrice indipendente presso l’Institute for Space/School of Physics & Astronomy dell’Università di Leicester, in Inghilterra, è necessario trovare un equilibrio.

“In definitiva, se non ci fosse un mercato per la ricerca, la raccolta e la vendita di meteoriti, non ne avremmo neanche lontanamente così tanti nelle nostre collezioni, e questo è il motore della scienza!” ha dichiarato alla CNN il 9 luglio, descrivendo una “relazione simbiotica” tra ricercatori e collezionisti.

“Se non venissero trovati campioni, non avremmo molto da studiare e quindi non ne sapremmo tanto quanto ne sappiamo”, ha aggiunto Cartwright. Sebbene ritenga che sarebbe fantastico se questa roccia davvero favolosa venisse studiata o esposta al pubblico, Cartwright ha sottolineato che un campione di riferimento del meteorite è stato conservato presso l’Osservatorio di Purple Mountain in Cina.

“Anche se non sappiamo dove finirà il meteorite, Cartwright ritiene che l’interesse scientifico rimarrà e il nuovo proprietario potrebbe essere molto interessato a imparare da esso, quindi potremmo ancora ricavarne molti dati scientifici”, ha dichiarato.