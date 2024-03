Questa coppia non aveva i soldi per pagare l’affitto, oggi guadagna $26 milioni l’anno

Il mondo è pieno di storie imprenditoriali di successo nate dal nulla, semplicemente da una passione, da un cosa avviata per gioco ma che poi si è trasformata in un’azienda milionaria. La maggior parte di questi successi oggi avvengono con start-up digitali.

Un po’ come successo a Tessa Barton e Cole Herrmann che, partiti per gioco e con il tentativo di crearsi un’entrata extra per pagarsi l’affitto della loro casa a New York, oggi guidano un’azienda che soltanto lo scorso anno ha fatturato 26 milioni di dollari. Ecco come hanno fatto.

Da 0 a 26 milioni di dollari grazie all’app Tezza

Tessa Barton e Cole Herrmann hanno iniziato a lavorare da giovanissimi. Tessa ha iniziato come fotografa sin da quando aveva 16 anni. Un giorno ha scattato delle foto nel suo Stato natale, lo Utah, le ha modificate nello stile e le ha pubblicate su Instagram. Poco dopo due importanti brand l’hanno contattata offrendosi di pagarla per scattare foto ai loro prodotti. Così lei e il suo fidanzato si sono trasferiti a New York.

Le ambizioni erano tante, il ragazzo lavorava come sviluppatore di software mentre Tessa svolgeva la mansione di fotografa freelance e influencer, visto che sui social aveva raggiunto i 20mila followers. I soldi però non bastavano a pagare l’esoso affitto newyorchese da 2.800 dollari al mese. Così hanno iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di un’entrata extra. Hanno prima tentato di creare una linea di jeans, poi di vendere un libro. Infine la decisione che gli ha svoltato la vita.

Approfittando entrambi delle loro competenze, hanno deciso di iniziare a vendere filtri fotografici su Adobe Lightroom. Nel giro di poche settimane i filtri hanno conquistato il pubblico e questo ha dato loro fiducia sul fatto che questo settore poteva diventare redditizio.

Così con innumerevoli sacrifici, lavorando anche di notte, hanno creato l’app di fotoritocco chiamata Tezza. L’inizio non è stato facile. “Abbiamo costruito l’app di notte dalle 22:00 alle 3 del mattino. Ci sono volute un sacco di lacrime, tentativi ed errori e non eravamo molto fiduciosi, pensavamo: ’Non funzionerà mai’. Non siamo riusciti a farla funzionare per molto tempo. È stata una lotta", ha detto Barton.

Poi però, grazie a delle novità apportate dall’app rispetto alle altre di fotoritocco, la loro creazione è esplosa. Oggi Tezza è un marchio di lifestyle che unisce la maggior parte delle attività svolte dalla coppia: vendere kit per collage, abbigliamento e una rivista lanciata di recente, oltre chiaramente al suo core buisness che è l’app di editing di foto e video.

L’azienda conta 12 dipendenti. Barton e Herrmann ricoprono il ruolo di co-CEO dell’azienda e trascorrono la giornata a pensare come creare nuove funzionalità di editing di foto e video. Il loro prossimo obiettivo è espandere il marchio anche fisicamente e non solo sul digitale, magari creando eventi di persona.

L’app Tezza ad oggi rientra tra le più scaricate e consigliate nel ramo dell’editing di foto e video. La versione base è gratuita poi c’è quella in abbonamento a 59,99$ all’anno con l’accesso completo a tutte le funzionalità. Un’idea vincente e anche redditizia visto che solo lo scorso anno l’azienda con sede a Los Angeles ha fatturato 26,5 milioni di dollari. Una somma che basta eccome per pagarsi l’affitto.