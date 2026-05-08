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Questa compagnia di navi (guidata da italiani) sta facendo i soldi veri. E BofA lo sa

Redazione Money Premium

8 Maggio 2026 - 13:54

Da underperform a Buy in un colpo solo: perché Bank of America si è innamorata di questa azienda con il management italiano?

Questa compagnia di navi (guidata da italiani) sta facendo i soldi veri. E BofA lo sa
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Mentre gli investitori seguono con apprensione le notizie che arrivano dal Medio Oriente e si interrogano sulle possibili conseguenze di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, esiste un settore della finanza che sta vivendo un vero e proprio momento d’oro: quello delle compagnie di trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti raffinati.

Negli ultimi mesi, le tensioni geopolitiche hanno costretto le petroliere a percorrere rotte molto più lunghe per evitare le zone a rischio, facendo esplodere i noli e generando profitti straordinari per le società del comparto. Anche in uno scenario di distensione, secondo i principali analisti di Wall Street, alcune di queste aziende potrebbero continuare a offrire rendimenti interessanti per i portafogli degli investitori e dei risparmiatori italiani.

Una società in particolare ha attirato l’attenzione di Bank of America, che ha deciso di rivedere al rialzo la propria raccomandazione in modo deciso. L’istituto ha alzato il rating da “underperform” a “buy” e ha portato il target price a 100 dollari per azione, implicando un potenziale upside di circa il 21% rispetto alla chiusura di mercoledì. [...]

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