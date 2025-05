Questa chiesa incastonata nella roccia è una delle più belle del mondo ed è a 2 ore da Milano

Ogni giorno l’Italia regala a chi sceglie di visitarla spettacoli davvero unici. Lungo lo Stivale possiamo trovare spiagge tra le più belle d’Europa, borghi incantati e località che sembrano uscite direttamente da un libro di fiabe.

Oggi parleremo proprio di una di queste, situata ad appena 2 ore di auto da Milano, nel cuore del Veneto: il Santuario della Madonna della Corona. Ovvero una delle chiese incastonate nella roccia più spettacolari al mondo che dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

Un luogo davvero sospeso tra cielo e terra che, oltre ad essere unico, ospita al suo interno opere di incredibile pregio storico e artistico. Entrando nel Santuario è infatti possibile ammirare diverse sculture in candido marmo bianco, opera di Ugo Zannoni , e numerose sculture bronzee realizzate dal genio di Raffaele Bonente .

Il Santuario della Madonna della Corona è localizzato nei pressi di Spiazzi , frazione del Comune di Caprino Veronese ed ha una particolarità unica: è incastonato per buona parte in una splendida parete rocciosa a più di 700 metri sul livello del mare.

Il Santuario è raggiungibile tramite due sentieri diversi. Il primo, in discesa, parte da Spiazzi e dura poco più di 15 minuti.

Cosa vedere nei dintorni del Santuario

Il Santuario della Madonna della Corona, oltre a meritare una visita di per sé, è anche un ottimo punto di partenza per esplorare lo splendido monte Baldo. Da qui partono infatti moltissime strade panoramiche da percorrere a piedi e che ci faranno scoprire una delle zone più suggestive, e purtroppo sottovalutate, di tutto il Nord Italia.

Se, invece, al trekking preferiamo i paesini e le città d’arte, abbiamo a disposizione il delizioso borgo di Malcesine e Peschiera del Garda, città fortezza inserita tra i Patrimoni UNESCO.

Per chi vuole impostare il viaggio sul contatto con la natura c’è davvero l’imbarazzo della scelta in questa splendida zona d’Italia. Oltre al Lago di Garda, sono tutti da vedere il Giardino di Casa Biasi e il celebre Parco Sigurtà, luogo famoso per la fioritura dei tulipani capace di ottenere la bellezza di 15 premi a livello nazionale e internazionale.