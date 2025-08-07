Questa bellissima città è “la Venezia di Francia”, ma molto più tranquilla ed economica

Venezia sembra essere diventata inaccessibile e dai costi proibitivi per la maggior parte dei cittadini italiani e per i turisti che sognano di visitare una delle città più romantiche al mondo. Eppure, una soluzione ci sarebbe, almeno per quelle persone che sognano di rivivere le atmosfere veneziane, e si trova in Francia a poche ore dall’Italia. Annecy è una piccola città della Francia orientale, attraversata da canali e con un borgo storico suggestivo.

Situata ai piedi delle Alpi e affacciata su un lago cristallino, Annecy è una città medievale che ha conservato un fascino autentico, senza l’assalto dei turisti che spesso rende difficile godersi la vera atmosfera di Venezia. Qui i canali si intrecciano tra case colorate, ponti antichi e stradine acciottolate, in un perfetto equilibrio tra natura e architettura storica.

Oltre ai paesaggi mozzafiato, la città offre mercati con prodotti locali, ristoranti di qualità e un’atmosfera rilassata, ideale per una fuga romantica o un weekend di scoperta. Annecy rappresenta quindi un’alternativa valida per chi desidera vivere la magia dei canali senza rinunciare alla tranquillità e senza spendere una fortuna. Scopriamo insieme la magia di questa cittadina francese e come raggiungerla dall’Italia.

Venezia e l'overtourism: quando una città diventa invivibile? Il termine overtourism, o sovra-turismo, indica la situazione in cui una località turistica riceve un numero di visitatori superiore alla propria capacità di sostenere tale presenza in modo equilibrato e sostenibile. Questo squilibrio provoca conseguenze negative a vari livelli: ambientale, economico, sociale e culturale. In altre parole, quando il turismo supera i limiti della città, si crea un impatto dannoso per tutti, dai residenti ai visitatori stessi. Venezia è diventata il simbolo dell'overtourism in Italia: si registrano oltre 14mila turisti per chilometro quadrato nei periodi di alta stagione, con effetti devastanti per la laguna e il tessuto sociale. Per arginare il fenomeno, l'amministrazione ha introdotto una tassa di ingresso per accedere al centro storico, ma il fragile ecosistema della città continua a essere messo a dura prova quotidianamente. Tra le conseguenze del sovra-turismo, oltre all'alto impatto ambientale, vi è anche l'aumento del costo della vita per i cittadini veneziani, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi, rendendo difficile per molti residenti continuare a vivere nei loro quartieri storici.