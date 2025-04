Questa barriera corallina da sogno è a sole 4 ore da Roma

Queensland (Australia), Nuova Caledonia, Isole Fiji e Filippine hanno una cosa in comune: ospitano alcune delle barriere coralline più belle ed estese del pianeta. Spettacoli naturali unici nel loro genere che dovremmo ammirare almeno una volta nella vita. Purtroppo, però, sono luoghi lontanissimi e spesso costosi da raggiungere.

Ma esiste una valida alternativa, molto più vicina ed economica. Ovvero Sharm el-Sheikh con i suoi oltre 100 km di barriera corallina in cui convivono alcune delle specie marine più belle della Terra. Scopriamo perché è speciale e il periodo migliore per visitarla spendendo una cifra ragionevole.

Cosa vedere a Sharm el-Sheikh e dintorni

Tutta Sharm el-Sheikh è da percorrere in lungo e in largo con maschera, pinne e telo mare. Ma se cerchiamo qualcosa di speciale il consiglio è quello di arrivare a Ras Mohamed, a sud del Sinai. Ras Mohamed, riserva di quasi 500 km quadrati, è uno dei parchi marini più vari di tutto il globo ed è famoso per la varietà di specie che ospita.

E per raggiungerlo potremo fermarci anche al Blu Hole, una dolina marina preistorica in cui immergersi per ammirare la barriera al suo massimo.

L’altra buona notizia è che Sharm el Sheikh non è solo spiagge o immersioni. È anche uno dei luoghi migliori per ammirare uno spettacolo unico come quello che offre il deserto. Ci sono magici giardini come l’oasi di Ein Khudra, due , il Canyon Bianco e il Canyon Colorato, fatti di rocce dai colori spettacolari e il celebre Deserto Blu. Ovvero circa 15 kilometri quadrati di rocce dipinte completamente di blu.