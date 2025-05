Questa banca è ora sotto inchiesta, legata all’imprenditore “Mr. Asfalto”. Dirigenti indagati per riciclaggio

La Blu Banca Spa di Frascati, istituto appartenente al Gruppo Banca Popolare del Lazio, è ora al centro di un’inchiesta per riciclaggio e gestione illecita di conti correnti.

L’indagine ruota attorno all’imprenditore Mirko Pellegrini, noto come “Mr. Asfalto”, arrestato insieme a diversi collaboratori per una serie di reati legati agli appalti pubblici per il rifacimento delle strade di Roma e delle opere connesse al Giubileo 2025.

Secondo gli inquirenti, i dirigenti di Blu Banca avrebbero agevolato l’apertura di ben 170 conti correnti intestati a prestanome, consentendo così la movimentazione di fondi sospetti senza alcuna segnalazione alle autorità antiriciclaggio.

Il sistema Pellegrini: appalti, tangenti e una rete di società fantasma L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Roma, ha svelato un articolato sistema corruttivo che vede al centro Mirko Pellegrini, imprenditore attivo nel settore edile e già noto alle cronache giudiziarie per precedenti indagini. Pellegrini avrebbe orchestrato, tra il 2021 e il 2023, una rete di almeno 15 società intestate a prestanome, utilizzate per aggiudicarsi in modo illecito appalti pubblici per la manutenzione stradale nella Capitale. Il meccanismo prevedeva la spartizione sistematica delle commesse, l’elusione dei controlli amministrativi e la corruzione di funzionari pubblici, anche tramite assunzioni di parenti e tangenti in denaro contante. Gli appalti sotto la lente degli investigatori riguardano lavori per un valore complessivo di circa 92 milioni di euro, di cui 72,2 milioni affidati da Roma Capitale e altri da enti come la Regione Lazio e ministeri dell’Interno e della Giustizia. La qualità delle opere realizzate risultava spesso inferiore agli standard previsti, con materiali scadenti e spessori ridotti, che hanno causato il rapido deterioramento delle strade e alimentato il problema delle strade di Roma. Il cartello di imprese gestito da Pellegrini avrebbe così lucrato sia sui risparmi illeciti che sui successivi interventi di riparazione, in un circolo vizioso alimentato dalla complicità di funzionari corrotti.