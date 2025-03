Questa è l’acqua più sana disponibile in commercio secondo l’esperto

Come investire in borsa?

L’acqua è un elemento essenziale per la nostra salute, ma a differenza di quello che comunemente si crede non tutte le acque sono uguali.

Ogni giorno, milioni di persone scelgono quale acqua bere, senza sapere esattamente quali siano le differenze tra le varie opzioni disponibili sugli scaffali dei supermercati. La composizione dell’acqua varia a seconda della fonte e della sua mineralizzazione, e alcuni elementi possono influire sulla nostra salute più di quanto immaginiamo.

Secondo l’esperto nutrizionista Adrian Vornicu, la scelta dell’acqua da bere quotidianamente dovrebbe basarsi su un parametro fondamentale: il residuo fisso. Questo valore indica la quantità di sali minerali e oligoelementi presenti nell’acqua dopo un processo di evaporazione, e può influenzare il nostro organismo in modi diversi. Vornicu ha spiegato che tra i pasti sarebbe preferibile consumare acqua con un residuo fisso inferiore a 100 mg/l per garantire un’idratazione ottimale e ridurre l’assunzione di sali minerali in eccesso.

Bere un’acqua “leggera” consentirebbe al corpo di purificarsi più facilmente, favorendo la diuresi e il corretto funzionamento dei reni. Ma cosa significa esattamente residuo fisso e come possiamo utilizzarlo per scegliere l’acqua migliore? Di seguito tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Residuo fisso: cos’è e perché è importante Il residuo fisso, noto anche come total dissolved solids (TDS), rappresenta la quantità di sali minerali e oligoelementi presenti in un litro d’acqua dopo un processo di evaporazione e essiccazione a 180°C. Questo valore è un indicatore chiave per classificare le acque potabili e determina la loro mineralizzazione: Acque minimamente mineralizzate ( <50 mg/l ) favoriscono la diuresi e sono indicate per chi soffre di calcoli renali o ha bisogno di un’acqua molto leggera per depurare il proprio organismo.

( ) favoriscono la diuresi e sono indicate per chi soffre di o ha bisogno di un’acqua molto leggera per depurare il proprio organismo. Acque oligominerali ( 50-500 mg/l ), ossia le più diffuse, sono ideali per il consumo quotidiano in quanto contengono una quantità equilibrata di minerali senza sovraccaricare i reni.

( ), ossia le più diffuse, sono ideali per il consumo quotidiano in quanto contengono una quantità equilibrata di minerali senza sovraccaricare i reni. Acque medio minerali ( 500-1500 mg/l ), ricche di minerali, queste sono utili per chi pratica sport o ha bisogno di reintegrare sali persi con la sudorazione. Sono indicate per chi ha carenze specifiche di minerali come calcio o magnesio .

( ), ricche di minerali, queste sono utili per chi pratica sport o ha bisogno di reintegrare sali persi con la sudorazione. Sono indicate per chi ha specifiche di minerali come o . Acque ricche di sali minerali (>1500 mg/l), queste sono usate a scopo terapeutico sotto controllo medico, spesso consigliate per trattare determinate patologie o carenze nutrizionali. Adrian Vornicu consiglia di scegliere acque con un residuo fisso inferiore a 100 mg/l per il consumo tra i pasti, poiché queste risultano più leggere e assimilabili, simili a quelle presenti nelle regioni alpine, note per la longevità dei loro abitanti. Questo tipo di acqua favorisce un'idratazione più efficace e aiuta a ridurre il carico di minerali in eccesso, che in alcune persone potrebbe causare problemi renali o difficoltà digestive.