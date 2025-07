Quanto valgono le 10 lire? Ecco valore in euro e come riconoscerle

Le vecchie 10 lire possono essere un vero tesoro: quanto valgono queste monete del passato, che hanno segnato la storia dell’Italia? I collezionisti e gli appassionati di numismatica sicuramente si sono posti questa domanda.

Nel settore del collezionismo, infatti, le monete occupano un posto davvero importante. Alcuni esemplari di 10 lire hanno rilevanza numismatica e possono valere anche cifre davvero interessanti, a seconda dell’anno e delle varianti.

Forse soltanto i collezionisti sanno che dalla nascita della Repubblica sono state prodotte solo 2 differenti monete da 10 lire: una con Pegaso e l’ulivo e un’altra raffigurante delle spighe di grano.

Se non tutti ricorderanno la prima - molto probabilmente sarà solo nei ricordi delle persone più anziane e dei collezionisti - molto più semplice da ricordare è invece la seconda, magari sconosciuta solo dai più giovani che non hanno avuto modo di utilizzarla prima del 2001.

Ci sono poi le 10 lire reali, con la raffigurazione di Re Vittorio Emanuele II che possono raggiungere un valore davvero eccezionale.

Di seguito, una carrellata delle monete da 10 lire più desiderate dai collezionisti e quanto valgono. Tutto quello che c’è da sapere sulla produzione e sul valore di queste monete e come riconoscere le più rare.

Come e dove vendere monete rare? Le migliori soluzioni (anche online)

Il diametro della moneta è di 23,3 millimetri, con un peso di 1,6 grammi, ed è realizzata in una lega chiamata Italma . Sebbene molto comune, il suo valore può variare notevolmente a seconda dell’annata e dello stato di conservazione.

Questa moneta è facilmente riconoscibile per la sua raffigurazione di due spighe di grano su un lato, mentre sull’altro lato si trova un aratro.

Questa moneta, ufficialmente chiamata 10 lire Spighe, fu coniata dal 1951 fino al 2001 . Se molti ricordano di averla usata nella vita quotidiana fino agli anni ’80, pochi sanno che la sua produzione continuò fino all’introduzione dell’euro, anche se la moneta non circolava più.

Quanto valgono le 10 lire con le spighe?

Come anticipato la 10 lire fu coniata per la prima volta nel 1951, il suo valore attuale è di 25 euro, ma il suo valore cambia a seconda dell’annata o per difetti di conio.

Tra le 10 lire coniate, quella che vale di più è quella dell’annata del 1954. Unica in grado di superare il suo valore è quella che riporta difetto di conio, difetto che l’ha reso molto più preziosa. Nel 1991 fu coniata una 10 lire con rovescio capovolto. Non si conosce il numero di pezzi coniato in quanto il rovescio capovolto è dovuto a un difetto di conio durante la produzione, se il pezzo normale del 1991 vale solo 2 euro, quella con difetto vale ben 150 euro. Di seguito riportiamo la tabella con tutti i dati aggiornati da Monete di valore, il sito dedicato alla numismatica.

anno di coniazione valore Fdc 1951 30 euro 1952 30 euro 1953 25 euro 1954 110 euro 1955 15 euro 1956 35 euro 1965 35 euro 1966 8 euro 1967 7 euro 1968 5 euro 1969-1990 2 euro 1991 corretta 2 euro 1991 rovescio capovolto 150 euro 1992-1999 4 euro 1996-1998 Spighe lunghe 15 euro