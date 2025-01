Quanto vale e quanto pesa un lingotto d’oro

L’oro è da sempre sinonimo di ricchezza, stabilità e prestigio.

I lingotti d’oro, in particolare, rappresentano uno dei simboli più iconici del benessere, protagonisti di film, libri e serie TV che alimentano l’immaginario collettivo su questo prezioso metallo.

Ma quanto vale davvero un lingotto d’oro? E quanto pesa? Queste domande suscitano curiosità sia tra chi considera l’oro come investimento sia tra chi è semplicemente affascinato dal suo significato culturale.

Determinare il valore di un lingotto d’oro non è così semplice: esso dipende da due fattori principali. Da un lato, il peso del lingotto, che può variare da pochi grammi a centinaia di chilogrammi; dall’altro, il prezzo dell’oro sul mercato, che oscilla continuamente.

Cerchiamo quindi di trovare risposta a tutti i quesiti su questi oggetti di estremo valore. Di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Quanto pesa un lingotto d’oro?

L’oro si misura o in carati - l’unità di misura che esprime la percentuale di oro effettivo all’interno della lega con cui lo troviamo nei manufatti - o in once troy, dove un’oncia tory (oz t) equivale a 31,1 grammi (g).

Nel mondo esistono lingotti d’oro di diverse dimensioni e di peso. Gli standard internazionali sono definiti per adattarsi alle esigenze dei mercati globali. Il più famoso è il London Good Delivery, un lingotto che pesa 12,5 kg (pari a circa 402 once troy). È il formato comunemente rappresentato nei film e custodito nelle banche centrali e nei caveau delle istituzioni finanziarie.

Oltre al London Good Delivery, ci sono altri formati standardizzati:

Comex Good Delivery : pesa 100 once troy (circa 3,125 kg ), utilizzato nei mercati statunitensi.

: pesa 100 once troy (circa ), utilizzato nei mercati statunitensi. Shanghai Gold Exchange Good Delivery, pesa 3 kg popolare nei mercati asiatici.

Esistono anche lingotti più piccoli per investitori privati, con pesi che variano da 1 grammo a 1 kg. Il lingotto d’oro più grande al mondo pesa ben 250 kg e rappresenta un esempio eccezionale di questo metallo prezioso.

Come calcolare il valore del lingotto d’oro?

Il valore di un lingotto d’oro dipende dal prezzo corrente dell’oro al grammo. Questo prezzo, detto spot, varia continuamente in base alla domanda e all’offerta sui mercati internazionali. A oggi, 12 gennaio 2025, il prezzo spot dell’oro si attesta intorno agli 84,43 euro per grammo, con oscillazioni giornaliere.

Per calcolare il valore di un lingotto, è sufficiente moltiplicare il peso in grammi per il prezzo al grammo. Ad esempio:

prezzo oro eur/g • chilogrammo =

84.43 euro/g • 1 kg =

84.43 euro/g • 1000 g =

84.430 euro

Quanto vale oggi un lingotto d’oro?

Come spiegato, non esiste una risposta univoca a questa domanda, in quanto il valore di un lingotto d’oro varia in base al peso e alla quotazione del mercato. Con il prezzo dell’oro a 84,43 euro per grammo un lingotto standard London Good Delivery da 12,5 kg vale attualmente circa 1.055.375 euro.

Tuttavia, i lingotti di piccole dimensioni possono essere soggetti a un sovrapprezzo dovuto ai costi di produzione e distribuzione. In conclusione, l’oro rimane un simbolo intramontabile di ricchezza e un asset sicuro per gli investitori. Conoscere il peso e il valore dei lingotti è essenziale per comprendere meglio il mercato di questo metallo prezioso e il suo ruolo nell’economia globale.