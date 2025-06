Quanto si guadagna con una casa vacanze

Analizziamo con numeri reali quanto si può guadagnare effettivamente con una casa vacanze, esaminando diverse tipologie di immobili e il loro potenziale economico.

Infatti, considerando un immobile con costi fissi annuali di 3.000€ (tasse, manutenzione, Wi-Fi) e costi variabili di 30€ per notte (utenze, pulizie), con un’occupazione del 70% su base annua, i costi ammontano a circa 11.500€ all’anno.

Una casa vacanze di base, situata in un’area meno popolare e con servizi essenziali, può generare un fatturato mensile di circa 1.500€ . Con un tasso di occupazione modesto, ipotizzando una tariffa media di 100€ a notte e circa 15 notti prenotate al mese, il guadagno annuo si aggira intorno agli 8.000€ netti . Per coprire i costi, la tariffa minima dovrebbe essere di almeno 65€ a notte.

Esempio di guadagno con casa turistica media

Per una casa vacanze in una località turistica apprezzata, il quadro cambia notevolmente. Un appartamento in zona centrale a Milano può generare entrate mensili tra 2.000€ e 3.500€ durante l’alta stagione. Con un’occupazione di 20 giorni al mese a 150€ a notte, si può raggiungere un fatturato mensile medio di 3.000€.

A seconda della località, i guadagni possono variare significativamente: a Venezia si possono superare i 4.000€ mensili durante eventi come il Carnevale, mentre in Liguria località come Santa Margherita possono fruttare fino a 4.000€ al mese.