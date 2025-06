Quanto si guadagna con un B&B?

Negli ultimi anni, sempre più persone si sono chieste se aprire un bed and breakfast possa rappresentare una valida alternativa di reddito o addirittura una vera e propria svolta lavorativa. È un’idea che affascina: vivere in una bella casa, accogliere viaggiatori da ogni parte del mondo e guadagnare facendo ospitalità. Ma la realtà è un po’ più complessa.

Se da un lato il turismo italiano continua a essere una risorsa potente e redditizia, dall’altro il settore ricettivo extralberghiero è oggi più competitivo, regolamentato e maturo di quanto non fosse qualche anno fa. Quindi, la domanda è: oggi ha ancora senso aprire un bed and breakfast? Scopriamolo con numeri e fatti concreti.

Il mercato, quindi, è vivo, florido e in crescita, ma anche molto affollato. A ciò si aggiunge un dato importante: oggi il 55% delle prenotazioni si concentra in aree extraurbane , segno che i viaggiatori cercano esperienze autentiche, lontano dalle grandi città. Buona notizia per chi ha una struttura in campagna, al lago o in piccoli borghi.

Secondo i dati aggiornati, in Italia ci sono oltre 25.000 bed and breakfast registrati , ma il vero impatto economico è generato dalle piattaforme di affitti brevi: Airbnb da sola ha registrato nel 2023 oltre 608.000 annunci attivi, generando un valore stimato di 7,9 miliardi di euro , e contribuendo alla creazione di più di 50.000 posti di lavoro . Stando a uno studio Jfc , il 35,4 % degli annunci di B&B era concentrato tra Toscana, Sicilia e Lombardia; il Lazio spicca per un tasso di occupazione del 69 %.

Dal punto di vista giuridico, l’attività di B&B in Italia si basa ancora sulla Legge quadro 29 marzo 2001, n. 135 , che delega alle Regioni il compito di regolamentare le strutture ricettive extralberghiere . Pertanto, prima di aprire bisogna verificare la legge della propria Regione o Comune, per capire se la tua struttura rientra nell’ambito non imprenditoriale (abitualmente fino a 3 camere e 6 posti letto, con attività saltuaria) o imprenditoriale (gestione professionale, con partita IVA e obblighi più stringenti).

Analisi più dettagliate mostrano che in città come Milano le rendite medie possono arrivare a 1.500–3.000 € al mese per singoli appartamenti ben gestiti, mentre a Firenze si registrano circa 2.000 € al mese, con stime annuali tra 18.000 e 24.000 € per appartamenti medi.

Secondo dati recenti, un host medio su Airbnb in Italia ha realizzato nel 2023 circa 7.900 € di ricavi lordi annui , con punte superiori a 12.000 € nelle città principali come Roma e Firenze , o tra i 9.000 e 15.000 € in aree turistiche molto richieste come Venezia . In località rurali o meno note, invece, i guadagni oscillano tra i 3.000 e 7.000 € annui.

Ci sono agevolazioni per chi vuole aprire un B&B?

I bed and breakfast in Italia nascono tradizionalmente come attività saltuarie e a conduzione familiare, non come vere e proprie imprese, e per questo non rientrano nella categoria imprenditoriale. Di conseguenza, non hanno accesso a gran parte dei finanziamenti a fondo perduto disponibili per le strutture ricettive imprenditoriali, come appunto gli affittacamere, che invece possono ottenere contributi europei grazie all’apertura della partita IVA

Solo in alcune regioni - in particolare Sicilia, Toscana e Lombardia - esistono bandi specifici aperti anche ai B&B, con finanziamenti o contributi a fondo perduto (talvolta fino al 45–50% dell’investimento) su progetti di ristrutturazione, efficientamento energetico o start-up.

Nelle restanti regioni, invece, chi vuole avviare un B&B spesso sceglie la strada dell’affittacamere con partita IVA, anziché gestire un semplice B&B. Questo perché l’attività imprenditoriale consente di:

rientrare nei bandi regionali o statali per PMI turistiche;

per PMI turistiche; accedere a finanziamenti MISE per nuove imprese;

per nuove imprese; ottenere agevolazioni con fondi UE (FESR, FSE+), in quanto strutture ricettive riconosciute a fini fiscali.

In pratica, chi decide di aprire un affittacamere (con partita IVA e scia attiva tutto l’anno) può presentare business plan, partecipare ai bandi e ottenere contributi per spese quali ristrutturazione, efficientamento, acquisto arredi, dotazioni tecnologiche. Al contrario, un B&B tradizionale - limitato a 2–3 camere e con attività occasionale - non è considerato impresa e non può accedere a questi incentivi.