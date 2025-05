Quanto guadagna un cameriere? Lo stipendio in Italia

Quanto guadagna un cameriere? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che stiamo parlando di uno dei lavori più diffusi, specie in un Paese come l’Italia a forte vocazione turistica e - soprattutto - gastronomica.

Un cameriere ormai non è più solo la persona addetta a portare i piatti in tavola all’interno di un ristorante, sistemare la sala e ad accogliere i clienti, ma è il volto con cui si presenta un locale e la sua figura ormai è sempre più importante.

In molti hanno iniziato questo tipo di lavoro direttamente con esperienze sul campo visto che si tratta di un lavoro dove la domanda di certo non manca, mentre altri hanno frequentato la scuola alberghiera.

Secondo i dati Istat e Unioncamere, nel 2023 in Italia c’erano circa 420.000 persone impiegate come camerieri, baristi e personale di sala, ma il loro numero aumenta notevolmente in estate con la stagionalità.

Vediamo allora nel dettaglio a quanto ammonta lo stipendio medio di un cameriere, qual è il contratto, quanto si guadagna in base alle varie zone geografiche e la situazione degli stagionali.

Il CCNL classifica i camerieri in diversi livelli di inquadramento, da 1 a 7, più due livelli per i quadri A e B, a seconda delle responsabilità e delle competenze. Ad esempio, i livelli più alti (come i Quadri e il 1° Livello) sono riservati a coloro che svolgono funzioni direttive o di grande responsabilità, mentre i livelli più bassi (come il 7° Livello) sono destinati a compiti più semplici e operativi.

Lo stipendio di un cameriere in Italia varia sensibilmente in base a esperienza, tipo di contratto, zona geografica e categoria del locale .

Quanto guadagna cameriere/cameriera per zona geografica

Per definire al meglio quanto guadagna cameriere/cameriera bisogna specificare anche il contesto geografico, visto che gli stipendi variano molto a seconda della zona del Paese e della città in cui ci si trova.

Esperienza Nord Centro Sud Prime armi 1.100 euro 1.000 euro 900 euro Esperto 1.450 euro 1.300 euro 1.100 euro

In città come Milano, Bolzano, Trento e Verona, gli stipendi camerieri sono tendenzialmente più alti visto il maggiore costo della vita.

A Roma, Firenze e Venezia ci sono buone retribuzioni, specie in locali di fascia alta o con turisti stranieri; in città come Napoli, Palermo, Bari e Catania in molti casi invece gli stipendi più bassi, anche per via di minore regolarità contrattuale.

Infine in località turistiche stagionali come Rimini, Sardegna, Lago di Garda o Dolomiti, i cameriere/cameriera sono buoni. Vediamo allora nel dettaglio come funziona lo stipendio di un cameriere stagionale.