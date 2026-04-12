Il 13 aprile 2026 debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW la terza stagione di Euphoria, serie TV di grande successo prodotta negli Stati Uniti. Tra i protagonisti più attesi c’è anche Sydney Sweeney nel ruolo di Cassie Howard.

L’attrice statunitense è sulla cresta dell’onda per i tanti ruoli avuti al cinema e in TV negli ultimi anni, tanto da essersi guadagnata il titolo di astro nascente di Hollywood.

Ha fatto parecchio parlare anche per le sue posizioni politiche repubblicane, che sono arrivate direttamente al Presidente Donald Trump. Con tanto di congratulazioni per lo spot pubblicitario di American Eagle a cui ha preso parte, al centro delle polemiche per lo slogan “Sydney Sweeney has great jeans” che, a detta dei più critici, suonava come un controverso “Sydney Sweeney has great genes”.

Vediamo insieme chi è l’attrice statunitense, la sua biografia completa, il suo patrimonio netto i suoi incassi nel corso della carriera.

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Biografia e carriera di Sydney Sweeney

Sydney Bernice Sweeney è nata il 12 settembre 1997 a Spokane, nello Stato di Washington. È cresciuta in una casa sul lago nel Panhandle dell’Idaho insieme a suo padre Steven, che lavora nel settore della sanità, e a sua madre Lisa, un’ex avvocatessa penalista.

Prima di dedicarsi alla recitazione, la Sweeney ha praticato diversi sport tra cui calcio, baseball, sci, wakeboard e arti marziali miste. Ha fatto anche parte del team di robotica e del club di matematica nella sua scuola superiore.

Per intraprendere la carriera da attrice, prima ha dovuto convincere i suoi genitori. E lo ha fatto con un vero e proprio piano aziendale di cinque anni riempito di tutti i dettagli del caso.

Ha iniziato già da giovane con piccoli ruoli in serie TV come Criminal Minds, Grey’s Anatomy e Pretty Little Liars, per poi passare al grande schermo nel 2009 con il film horror indipendente ZMD: Zombies of Mass Destruction.

Ma la fama arriva nel 2018, quando ottiene i primi ruoli di spicco nelle serie Everything Sucks!, Sharp Objects e The Handmaid’s Tale. La consacrazione definitiva l’anno seguente con la chiamata di HBO per Euphoria: il ruolo di Cassie Howard le è valso la prima nomination agli Emmy nel 2022.

Da qui è iniziato un percorso in rapida crescita per la Sweeney, sia in TV sia al cinema. Nel 2019 la chiamata di Quentin Tarantino per C’era una volta a... Hollywood, nel 2021 White Lotus con l’interpretazione di Olivia Mossbacher che le permette di ottenere la seconda nomination agli Emmy.

Di recente, la Sweeney ha preso parte all’adattamento del bestseller di Freida McFadden The Housemaid, al thriller Echo Valley, al biopic sulla pugile Christy e al remake di Barbarella.

Nel mentre, la Sweeney ha saputo distinguersi e diventare un’icona pop anche fuori dal mondo della recitazione. Nel settore del beauty e della moda è diventata testimonial globale per Armani Beauty, Miu Miu e Laneige, oltre ad aver collaborato con American Eagle e Ford.

Nel campo della musica, i Rolling Stones la hanno scelta nel 2023 come protagonista del video musicale Angry.

Una delle passioni della Sweeney è quella per le auto d’epoca, un vero e proprio hobby che coltiva con le proprie mani. Il suo progetto di restauro più famoso è una Ford Bronco del 1969 color ciliegia, documentato per intero nel suo canale TikTok secondario @syds_garage. Di recente, ha aggiunto alla sua collezione una Ford Mustang del 1965 e una Porsche 911 d’epoca.

Ha raccontato che per lei lavorare alle auto è una forma di terapia e il garage un luogo in cui spegnere il telefono, concentrarsi su un problema meccanico e poi risolverlo con le proprie mani.

Quanto guadagna Sidney Sweeney? Il patrimonio personale stimato

Il patrimonio di Sydney Sweeney è cresciuto in maniera rapida negli ultimi due anni, il periodo che l’ha trasformata da stella nascente a vera e propria imprenditrice di Hollywood.

Il suo patrimonio netto stimato è di circa 40 milioni di dollari, una cifra quadruplicata negli ultimi 24 mesi grazie al passaggio a stipendi di prima fascia e a contratti pubblicitari sempre più onerosi.

Attraverso la sua società Fifty-Fifty Films, la Sweeney non solo riceve uno stipendio fisso per le sue partecipazioni, ma ottiene anche punti sui profitti dei film.

Oltre al cinema, l’attrice è molto focalizzata anche sul suo portafoglio immobiliare. Vive principalmente a Los Angeles, ma ha diversificato gli investimenti in varie aree degli USA.

La sua acquisizione più recente è la villa fronte mare a Summerland Key, in Florida, da circa 14 milioni di dollari. Possiede poi una villa acquistata nel 2021 a Bel-Air, Los Angeles, del valore di 3 milioni di dollari. Nel 2022 ne ha acquistata una più grande a 9,3 milioni i dollari. Ha poi acquistato e ristrutturato la casa dei suoi bisnonni nello Stato di Washington.

Per ciò che riguarda gli investimenti e i suoi progetti, ad inizio 2026 la Sweeney ha lanciato Syrn, il suo personale marchio di lingerie. I suoi contratti con brand di moda, sport e motori portano a un reddito stimato tra i 15 e i 20 milioni di dollari. Infine ci sono le auto d’epoca, che costituiscono una parte importante del suo asset fisico.

Cachet e incassi: cosa sappiamo della carriera di Sydney Sweeney

Il suo valore di mercato per i film è aumentato drasticamente dopo il successo di Anyone But You, con cui ha ottenuto 2 milioni di dollari di premio base, 250.000 dollari come produttrice esecutiva e una quota di produzione sugli oltre 220 milioni di dollari di incasso globale.

Per The Housemaid ha ricevuto un compenso record di 7,5 milioni di dollari per il ruolo da protagonista, mentre in Euphoria il cachet è passato dai 350.000 dollari a episodio della prima stagione a circa 800.000 dollari a puntata per questa terza.

Ci sono anche altri ruoli che le hanno fruttato ingenti somme, come i 750.000 dollari per Madame Web, i 250.000 dollari per Immaculate e 65.000 dollari per Reality.

Fuori dallo schermo, la Sweeney ha contratti globali a lungo termine stimati tra i 5 e i 10 milioni di dollari all’anno con Armani Beauty e Miu Miu. La campagna Great Jeans con American Eagle ha portato a compensi vicini agli 8 milioni di euro per singola collaborazione, mentre la partnership con Ford & Laneige porta a entrate continuative di circa 3 milioni di dollari.

Oltre alla recitazione, Sydney Sweeney ha profitti tra 1 e 2 milioni di dollari per progetto con Fifty-Fifty Films, mentre il suo marchio di lingerie Syrn ha registrato il sold-out dopo sole 4 ore. A livello di immobili, gestisce asset da 25 milioni di dollari.