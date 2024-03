Quanto guadagna Rocco Siffredi? Il patrimonio dell’attore di film a luci rosse

Quanto guadagna Rocco Siffredi? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che stiamo parlando non solo di una delle icone del mondo a luci e rosse in Italia e nel mondo, ma anche di una delle persone più ricche dell’industria cinematografica dei film per adulti.

Non c’è bisogno di spiegare chi è Rocco Siffredi, visto che stiamo parlando di un personaggio molto popolare capace nella sua lunga carriera di recitare come attore in oltre mille film, non disdegnando però comparse anche nei media più tradizionali.

Negli anni infatti è stato ospite più volte in televisione partecipando anche come concorrente al reality L’Isola dei Famosi, ha fatto una comparsa nella popolare serie tv I Cesaroni ed è stato protagonista insieme alla sua famiglia della serie televisiva Casa Siffredi.

Ha recitato anche in sette film non per adulti e, per ultimo, a lui è stato ispirato Supersex, una serie su Netflix con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi ripercorrendo quelle che sono state le tappe della sua carriera.

Di recente però di lui si è parlato anche per una denuncia per molestie da parte di una giornalista, che ha deciso di adire le vie legali dopo avere ricevuto alcuni messaggi vocali.

In questi quarant’anni di lavoro Siffredi ha accumulato anche un ingente patrimonio, dimostrando di aver saputo sfruttare al meglio anche le sue capacità imprenditoriali creando un autentico brand intorno al suo nome.

Vediamo allora la biografia di Rocco Siffredi, dando uno sguardo anche ai suoi guadagni e a quanti soldi avrebbe messo in cassaforte durante la sua carriera da attore e produttore di film a luci rosse.

La biografia di Rocco Siffredi

Nome: Rocco Antonio Tano

Data di nascita: 4 maggio 1964

Luogo: Ortona (Chieti)

Famiglia: sposato con l’ex collega ungherese Rózsa Tass, ha due figli di nome Leonardo e Lorenzo

Lavoro: attore e produttore di film per adulti

Curiosità: è un tifoso di calcio del Vicenza

Il patrimonio di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha iniziato a lavorare nel mondo della pornografia nel 1984 in Francia, non disdegnando un’esperienza anche come modello nel Regno Unito all’inizio della sua carriera.

Oltre che recitare come attore nei film a luci rosse, ben presto ha iniziato a essere anche il regista e il produttore delle sue pellicole, fondando la casa di produzione Rocco Siffredi Production.

L’attore però è un imprenditore a tutto tondo: possiede una catena di ristoranti - Le pizze di Papà Rocco -, una sua linea di moda oltre che un marchio di vodka. Inoltre in passato è stato il testimonial di diversi marchi.

Nel 2015 secondo la rivista People With Money è stato tra i dieci attori più pagati al mondo, ma Siffredi ha saputo far brillare il suo nome anche nel mondo dei social dove è molto attivo nei suoi canali.

Stando a quanto si apprende in rete, grazie ai suoi film e alla sua attività imprenditoriale Rocco Siffredi avrebbe accumulato un patrimonio netto pari a 215 milioni di dollari, una cifra che può essere considerata un record per l’industria a luci rosse.