Nelle ultime stagioni erano solitamente i fuoriclasse juventini a dominare la classifica dei calciatori più ricchi d’Italia. Senza andare troppo indietro nel tempo, prima Cristiano Ronaldo, ovviamente, e poi Dusan Vlahovic si sono aggiudicati negli anni i contratti più faraonici del nostro calcio. Ma da qualche anno a questa parte il trend è cambiato, complice anche la difficoltà della Juventus a confermarsi dopo un ciclo monstre di 9 scudetti consecutivi e l’ascesa della nuova Inter di Beppe Marotta, che dal 2021 ad oggi ha vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi.

Ed è proprio in casa nerazzurra che da questa stagione, la 2026/2027, si «nasconde» il calciatore più pagato della Serie A: Lautaro Martinez, ovviamente, campione del mondo con l’Argentina nel 2022 e uomo simbolo dei successi interisti degli anni ’20. Tra stipendio, sponsor e patrimonio accumulato, Lautaro fa parte dell’elite del calcio mondiale, anche dal punto di vista dei ricavi. Ecco quanto guadagna.

Il contratto di Lautaro con l’Inter: ecco quanto guadagna

Il matrimonio tra Lautaro e l’Inter è stato blindato nell’agosto 2024, quando il capitano ha messo la firma su un rinnovo che lo lega ai nerazzurri fino al 30 giugno 2029.

L’intesa poggia su una base fissa da 9 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 16,6 milioni lordi: un balzo notevole rispetto ai 6 milioni percepiti con il precedente accordo in scadenza nel 2026.

A gonfiare ulteriormente la busta paga ci pensano i bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili perché agganciati alla qualificazione in Champions League o al superamento di una determinata soglia di gol: premi compresi, il Toro può sfondare il muro dei 10 milioni netti annui. Nell’accordo, invece, non compare alcuna clausola rescissoria, segno della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Sul fronte dei conti, secondo Calcio e Finanza il rinnovo pesa a bilancio per l’Inter circa 16,65 milioni di euro, in crescita di poco più di 4 milioni rispetto ai 13,6 milioni del 2023/24. Cifre che fanno di Lautaro non solo il più pagato della rosa, davanti a Barella e Calhanoglu (6,5 milioni netti), ma il numero uno assoluto del campionato, come detto, dopo la partenza di Vlahovic in direzione Besiktas.

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Gli stipendi passati, il patrimonio, le attività extra calcistiche: Lautaro è davvero il più ricco della Serie A?

La scalata economica di Lautaro ha seguito passo dopo passo quella sportiva. Ai tempi del Racing Club, dove è cresciuto prima dello sbarco in Europa, i guadagni erano ancora contenuti; la svolta è arrivata nell’estate 2018, quando l’Inter lo ha prelevato dall’Argentina per circa 23 milioni di euro. I primi contratti nerazzurri parlavano di pochi milioni a stagione, poi ritoccati verso l’alto di pari passo con gol e leadership, fino ai 6 milioni netti che precedevano l’ultimo rinnovo e agli attuali 9. Sommando le retribuzioni incassate in carriera, il portale Celebrity Net Worth stima uno stipendio lordo complessivo attorno ai 77 milioni di euro, al netto di bonus, premi con la nazionale e sponsorizzazioni.

La stessa fonte fissa il patrimonio personale dell’attaccante a circa 45 milioni di dollari, pari a poco meno di 39 milioni di euro al cambio attuale.

Il capitolo extra-campo è tutt’altro che marginale. Sul piano commerciale, Lautaro è uno dei volti di punta di Nike, di cui è ambasciatore globale, tanto da aver indossato in anteprima modelli speciali come le Nike Phantom nate dalla collaborazione con Kobe Bryant. Accanto alle sponsorizzazioni, il Toro ha investito nella ristorazione: insieme alla moglie Agustina Gandolfo ha aperto a Milano il ristorante Coraje, format poi esportato in Argentina con un nuovo locale e un progetto vinicolo legato a una tenuta in Mendoza. Un mosaico di entrate che, pur restando lo stipendio la voce principale, delinea la figura di un top player capace di monetizzare anche fuori dal rettangolo di gioco.

Il palmares di Lautaro Martinez

Definire Lautaro un semplice bomber sarebbe riduttivo: la sua bacheca lo colloca di diritto tra i top assoluti del panorama europeo. Con l’Inter ha conquistato tre scudetti (2020-2021, 2023-2024 e 2025-2026), tre Coppe Italia (2021-2022, 2022-2023 e 2025-2026) e tre Supercoppe italiane (2021, 2022 e 2023), spingendosi fino a una finale di Europa League (2019-2020) e a due finali di Champions League (2022-2023 e 2024-2025). Con l’Argentina il bottino è ancora più pesante: campione del mondo nel 2022, vincitore della Copa América nel 2021 e nel 2024 e della Finalissima 2022 contro l’Italia, oltre alla recente finale nel 2026, chiusa da vicecampione.

Non mancano, ovviamente, i riconoscimenti individuali. Nel 2024 ha alzato il Golden Foot ed è stato eletto miglior calciatore AIC della Serie A; nella stagione 2023-2024 ha messo insieme il titolo di capocannoniere (24 gol) e il premio di MVP del campionato, bissando la corona di miglior marcatore nel 2025-2026 (17 gol). In maglia albiceleste, invece, ha vinto la Scarpa d’oro della Copa América 2024 con 5 reti. A impreziosire tutto ci sono i record in nerazzurro: miglior marcatore straniero di sempre del club in tutte le competizioni (175 gol) e bomber all-time dell’Inter in Champions League (25 reti), oltre a essere l’unico giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato quattro reti in una singola gara entrando dalla panchina (Salernitana-Inter 0-4, 30 settembre 2023).