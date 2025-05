Quanto guadagna un investigatore privato? Stipendio e mansioni

Quanto guadagna un investigatore privato? Nell’epoca della privacy a tutti i costi - ma anche degli “spioni” dalle grandi aziende fino ai privati cittadini, curiosi di scoprire cosa facciano parenti o colleghi - questa professione appare essere sempre più in viga.

Un investigatore privato è un professionista che svolge attività di raccolta di informazioni, dati e prove su incarico di privati, aziende o studi legali, per finalità lecite e nel rispetto della normativa vigente. Le sue indagini possono riguardare ambiti personali - come l’infedeltà coniugale -, familiari, patrimoniali, aziendali, assicurativi o penali.

In Italia l’attività dell’investigatore privato è regolamentata principalmente dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), con l’Articolo 134 e seguenti che disciplinano l’attività.

Inoltre è obbligatorio ottenere una licenza rilasciata dalla Prefettura (art. 134 TULPS), con il titolare che deve possedere specifici requisiti morali, professionali e di onorabilità.

Nel nostro Paese esistono oltre 1.000 agenzie investigative autorizzate, ma a queste si aggiungono centinaia di collaboratori e dipendenti. Infine una picciola curiosità: le Regioni con più investigatori sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Campania.

Vediamo allora nel dettaglio lo stipendio di un investigatore privato, quali sono le sue mansioni e come si fa a diventare investigatore privato.

Vediamo allora per prima cosa a quanto ammontano gli stipendi medi degli investigatori privati dipendenti in Italia.

Per indagini matrimoniali o personali la tariffa di solito è di 30-50 euro l’ora, mentre per indagini aziendali, antifrode e sorveglianza il costo è più alto: da 50 a 100 euro l’ora.

Mansioni di un investigatore privato

Chiariamo subito che l’investigatore privato nel nostro paese altro non è che è un cittadino privato che ha una licenza per poter compiere in proprio l’attività di investigazione.

A partire dal momento in cui viene assunto (se dipendente), il detective privato comincerà a svolgere attività di indagine ed accertamento per giungere alla verità dei fatti. Egli dovrà documentare tutto con pedinamenti, registrazioni, appostamenti, fotografie e video. Ma non solo: si tratterà anche e soprattutto di cercare informazioni (con ricerche online, su materiale cartaceo o intervistando persone) e di organizzare razionalmente tutti i materiali raccolti e i risultati ottenuti. Essi infatti potranno essere sfruttati anche in sede di processo penale e civile.

In estrema sintesi, l’investigatore dovrà dunque occuparsi del reperimento di tutti i documenti ed elementi utili all’indagine, individuando le prove. Ecco perché ti deve essere ben chiaro che l’attività di investigazione è caratterizzata da peculiarità specifiche.

Quali sono le sue aree di competenza? Sul piano dei settori di competenza dell’investigatore privato, occorre distinguere nei termini seguenti: ambito privato: indagini sui minori, indagini prematrimoniali, violazione dei doveri coniugali e infedeltà coniugale;

ambito aziendale: bonifiche ambientali e veicolari, indagini sul comportamento dei dipendenti, indagini informatiche, assenteismo sul lavoro, concorrenza sleale, tutela di marchi e brevetti, casi di irregolarità e ammanchi nella contabilità dell’azienda;

ambito assicurativo: accertamenti su sinistri, incidenti sul lavoro e tentativi di truffa ai danni delle assicurazioni. Ovviamente il detective privato è sempre tenuto ad agire e a svolgere il suo lavoro nel pieno rispetto della legge, dando prove tangibili del suo operato. Egli infatti fornisce tipicamente dichiarazioni scritte ed informazioni verbali, che possono essere utili anche a livello giudiziario.