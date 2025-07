Quanto guadagna Gianluca Vacchi? Patrimonio e biografia del rampollo star dei social

Quanto guadagna Gianluca Vacchi? Ormai anche il più refrattario al mondo del gossip e ai social network conosce bene chi è Mr Enjoy, rampollo ormai simbolo del lusso - da lui ostentato in maniera sistematica - nel Belpaese.

Gianluca Vacchi può essere definito come un emblema dei tempi moderni. Ricco, ricchissimo di famiglia, deve la sua fama ai social dove è diventato in poco tempo un’autentica star.

Di recente il documentario sulla sua vita intitolato Mucho Mas è entrato a far parte del catalogo Amazon Prime Video, mentre la sua nuova occupazione ormai sarebbe quella del dj a tempo pieno.

In questi anni si è detto e scritto di tutto e il contrario di tutto in merito a Gianluca Vacchi, anche per vicende giudiziarie: assolto “perché il fatto non sussiste” a inizio degli anni duemila dall’accusa di bancarotta fraudolenta, anche l’inchiesta su presunti abusi edilizi nella villa in Sardegna sembrerebbe essersi ora sgonfiata.

Vediamo allora la biografia di Gianluca Vacchi e a quanto ammonterebbe il suo patrimonio, con la sua fortuna che nasce da IMA l’azienda di famiglia autentico colosso nel settore della progettazione delle macchine industriali.

Il patrimonio di Gianluca Vacchi Il patrimonio di Gianluca Vacchi è frutto sia dell’eredità familiare sia di iniziative imprenditoriali, oltre ai guadagni generati dal successo sui social e da altre attività lavorative. La cifra esatta del suo patrimonio non è pubblica, ma varie stime indicano un conto in banca che dovrebbe oscillare tra i 100 e i 200 milioni di euro. La sua ricchezza deriva da una combinazione di rendite, investimenti e brand personali, anche se in passato ha subito sequestri milionari per vicende giudiziarie da cui è uscito totalmente pulito. leggi anche Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia? La classifica 2025

I guadagni di Gianluca Vacchi Fece molto scalpore nel 2017 la notizia del pignoramento, chiesto dal Banco Bpm, nei confronti di Gianluca Vacchi per un valore di circa 10 milioni che riguardava anche il suo famoso yacht. In passato durante il procedimento Parmalat invece ha subito sequestri preventivi fino a 120 milioni di euro - e successivi fino a 50 milioni -, segno di come sia alta la sua disponibilità economica. Vicende queste che poi si sono tutte risolte. Tempo fa l’IMA che vede a capo il cugino Alberto, con il quale i rapporti non sarebbero dei migliori, in una nota ha specificato come “il dottor Gianluca Vacchi sia azionista e membro del cda, ma non ha deleghe e non si occupa direttamente della gestione aziendale”. Il bilancio della sua azienda GV nel 2015 ha fatto registrare un fatturato da 70.000 euro, mentre di sicuro vista la grande popolarità Mr Enjoy si farà ben pagare per la sua attività di deejay. Per capire la situazione patrimoniale di Gianluca Vacchi però si può benissimo partire da un’espressione che ha usato per lui BusinessInsider “ è molto ricco ma ha poca liquidità”, cosa che spiegherebbe anche la vicenda con il Banco Bpm. In sostanza la forza economica di Vacchi è dovuta all’azienda di famiglia IMA, capace di chiudere il 2023 con ricavi consolidati per 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2022 (1,99 miliardi). A gennaio 2024 Gianluca Vacchi ha venduto la propria quota di azioni IMA, pari al 13,2%, in cambio di un corrispettivo di 700 milioni di euro Secondo quanto scritto in passato dal Quotidiano.net,in passato i cugini che sono azionisti di IMA avrebbero versato a Gianluca Vacchi una cifra vicina ai 5 milioni l’anno. Sui social invece i guadagni da sponsorizzazioni e partnership stimati tra 10.000 e 100.000 euro a post, mentre come dj si parla di cachet anche da 100.000 euro per alcuni eventi esclusivi a Mykonos, Ibiza o Dubai.