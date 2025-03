Quanto guadagna Donatella Versace? Il patrimonio della stilista

Quanto guadagna Donatella Versace? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che stiamo parlando di una stilista che ha scritto pagine importanti del mondo della moda dopo aver preso in mano le redini della maison fondata dal fratello Gianni, morto nel 1997 assassinato dal serial killer Andrew Cunanan.

Donatella Versace dopo l’uccisione del fratello ha assunto il ruolo di direttrice creativa della celebre casa di moda, ma adesso a quasi 70 anni è pronta al passo indietro rimanendo comunque all’interno dell’azienda come chief brand ambassador.

“È stato il più grande onore della mia vita - ha scritto - portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po’ del suo spirito e della sua tenacia. Nel mio nuovo ruolo di chief brand ambassador, rimarrò la più appassionata sostenitrice di Versace, che è parte del mio DNA ed è sempre nel mio cuore”.

Nel 2018 la stilista ha venduto Versace al gruppo Capri Holdings (ex Michael Kors) per circa 2 miliardi di dollari, rimanendo comunque a capo della direzione creativa.

Ora che ha deciso di smettere i panni della direttrice creativa della maison, si stanno facendo sempre più insistenti un’acquisizione da parte di Prada della casa di moda fondata da Gianni Versace.

Ma a quanto ammonta il patrimonio di Donatella Versace? Diamo uno sguardo allora ai guadagni e alla biografia della celebre stilista.

Quanto guadagna Donatella Versace: il patrimonio

A oggi il patrimonio di Donatella Versace è stimato in 400 milioni di dollari, dato che a lungo è stata indicata come la stilista più pagata al mondo dopo aver vestito star come Madonna, Lady Gaga e Beyoncé.

Come detto il patrimonio di Donatella Versace è aumentato notevolmente nel 2018 dopo la vendita dell’azienda di famiglia alla Capri Holdings Limited per oltre 2 miliardi di dollari, con l’ex gruppo Michael Kors Limited che adesso potrebbe cedere il marchio a Prada per 1,5 miliardi.

La stilista assieme all’altro fratello Santo e alla figlia Allegra possiede al momento azioni della casa di moda per un ammontare di circa 200 milioni di euro.

Lungimiranti sono stati anche i suoi investimenti immobiliari. Per esempio nel 2019 per circa 5 milioni di euro ha acquistato Villa Mondadori, una delle residenze più belle e prestigiose che si affacciano sul Lago Maggiore.