Quanto guadagna un data analyst? Lo stipendio in Italia

Quanto guadagna un data analyst? In un mondo del lavoro sempre più proiettato verso la tecnologia e l’informatica, questa professione di certo è tra quelle in maggiore espansione.

Sintetizzando al massimo - ma in seguito saremo molto più specifici - un data analyst è un professionista specializzato nell’analisi e interpretazione di dati per supportare le decisioni aziendali

Vista la complessità del suo lavoro esistono varie tipologie di data analyst, specializzazioni che variano in base al settore e alle esigenze specifiche dell’azienda.

In Italia la presenza dei data analyst è significativa soprattutto nelle aziende più grandi: secondo l’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano, nel 2024 il 76% delle grandi imprese italiane ne aveva almeno uno in organico, mentre nelle piccole e medie imprese la diffusione è ancora limitata con solo il 23% che impiega questa figura professionale.

Vediamo allora quali sono gli stipendi medi in Italia per un data analyst, dando uno sguardo poi a come si intraprende questa professione, quali sono gli studi richiesti e quanto si guadagna anche in confronto con l’estero.

Chi è e cosa fa un data analyst Un data analyst è un professionista esperto dotato di una serie di abilità e conoscenze, che gli permettono di comprendere e analizzare i dati raccolti, individuare i trend, pulire e presentare i dati a terzi. Utilizzando strumenti statistici e software analitici per identificare tendenze, modelli e relazioni all’interno dei dati, il data analyst li trasforma in informazioni utili per diverse funzioni aziendali. Attraverso queste analisi infatti le aziende possono sviluppare strategie di marketing, ricavare informazioni utili per conoscere meglio i propri clienti, punti di forza, e di debolezza e svilupparsi di conseguenze. Il ruolo del Data Analyst può variare in base al settore e alle esigenze specifiche dell’azienda: ecco allora alcune delle principali specializzazioni. Marketing analyst : analizza dati relativi a campagne pubblicitarie, comportamento dei consumatori e tendenze di mercato.

: analizza dati relativi a campagne pubblicitarie, comportamento dei consumatori e tendenze di mercato. Financial analyst : si concentra sull’analisi di dati finanziari per supportare decisioni di investimento e gestione delle risorse.

: si concentra sull’analisi di dati finanziari per supportare decisioni di investimento e gestione delle risorse. Healthcare analyst : ssamina dati sanitari per migliorare la qualità dell’assistenza e l’efficienza operativa.

: ssamina dati sanitari per migliorare la qualità dell’assistenza e l’efficienza operativa. Operations analyst : ottimizza processi aziendali attraverso l’analisi di dati operativi.

: ottimizza processi aziendali attraverso l’analisi di dati operativi. Business intelligence analyst : utilizza strumenti di BI per trasformare dati complessi in insight strategici.

Il lavoro del data analyst però non interessa esclusivamente le aziende in senso stretto, ovvero quelle legate al settore finanziario e al marketing, ma lo studio e la presentazione delle informazioni raccolte attraverso i big data sono di fondamentale importanza anche per lo sviluppo delle infrastrutture o per la realizzazione di nuove tecnologie.

Lo stipendio di un data analyst Come ogni lavoro lo stipendio di un data analyst può variare in base all’esperienza, alla specializzazione e alla tipologia di azienda per cui lavora. Junior (0–2 anni): tra 25.000 e 35.000 euro lordi annui.

(0–2 anni): tra 25.000 e 35.000 euro lordi annui. Jobbydoo

Mid-level (3–5 anni): tra 35.000 e 50.000 euro lordi annui.

(3–5 anni): tra 35.000 e 50.000 euro lordi annui. Senior (oltre 5 anni): tra 50.000 e 70.000 euro lordi annui, con possibilità di superare questa cifra in settori ad alta remunerazione. Lo stipendio di un data analyst in Italia parte dai 25.000 euro lordi annui di un ragazzo alla prima esperienza e può arrivare, per un senior, anche a superare i 70.000 euro lordi annui.

Quanto guadagna un data analyst in base alla specializzazione Restando sempre in tema di stipendi questo è quanto guadagna un data analyst in base alla specializzazione. Finance & Insurtech : tra 45.000 e 80.000 euro lordi annui.

: tra 45.000 e 80.000 euro lordi annui. Pharma / HealthTech : tra 40.000 e 75.000 euro lordi annui.

: tra 40.000 e 75.000 euro lordi annui. E-commerce & Retail : tra 35.000 e 65.000 euro lordi annui.

: tra 35.000 e 65.000 euro lordi annui. Manufacturing: tra 33.000 e 60.000 euro lordi annui. In grandi città come Milano, Roma o Torino infine generalmente si guadagna di più, mentre lo stipendio nelle città del Sud spesso è più basso rispetto a quelle del Nord.

Quanto guadagna un data analyst all'estero In Italia lo stipendio medio di un data analyst varia tra 25.000 e 50.000 euro annui, con punte superiori in settori come finanza e tecnologia. Rispetto ad altri Paesi più sviluppati gli stipendi italiani sono generalmente più bassi, anche se il costo della vita può essere inferiore in alcune regioni. Negli Stati Uniti per esempio lo stipendio medio di un data analyst è di crica 140.000 dollari annui, in Germania di 64.000 euro e in Francia di 47.000 euro. Infine nel Regno Unito a Londra un data analyst guadagna tra 45.000 e 120.000 sterline l'anno, mentre nelle altre città gli stipendi sono molto più bassi rispetto alla City.