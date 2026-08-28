Quanto guadagna Alfonso Signorini? Il patrimonio del giornalista e conduttore TV

Alfonso Signorini torna al centro delle cronache, ma stavolta non per un colpo di gossip: il suo nome è finito dentro un’aula di tribunale. L’ex conduttore del Grande Fratello ha citato in giudizio Google davanti al Tribunale di Milano, chiedendo un risarcimento da 5 milioni di euro per i danni che, secondo i suoi legali, avrebbe subito dalla diffusione su YouTube delle puntate di Falsissimo, il format con cui Fabrizio Corona lo ha accusato di un presunto sistema di ricatti sessuali ai danni degli aspiranti concorrenti del reality. Accuse che Signorini ha sempre respinto, bollandole come una «campagna calunniosa e diffamatoria». L’udienza è fissata per il 20 dicembre 2026.

A rendere il caso ancora più clamoroso è il contenuto dell’atto di citazione, depositato a maggio e anticipato da Il Fatto Quotidiano. Nel documento gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia non contestano soltanto l’operato di Corona, ma puntano il dito contro Google in quanto gestore di YouTube, ritenuto responsabile di non aver rimosso in modo tempestivo i contenuti giudicati lesivi né di averne impedito la ripubblicazione. Per la difesa, l’attacco avrebbe colpito il patrimonio reputazionale del conduttore, ossia la sua stessa capacità di produrre reddito.

Ma c’è un aspetto ancora più delicato. A sostegno della richiesta danni, i legali hanno depositato una perizia specialistica che delinea un quadro psicopatologico definito di particolare gravità: una sindrome ansioso-depressiva con componenti fobico-sociali, episodi compatibili con attacchi di panico e manifestazioni riconducibili alla sfera post-traumatica. Un ritratto che, secondo la ricostruzione degli atti, spiega la scelta del giornalista di ritirarsi dalla scena, disattivare i profili social e sospendere ogni impegno pubblico dopo lo scoppio del caso, ribattezzato da molti lo «scandalo GF».

Al di là dell’esito processuale, la vicenda ha riacceso i riflettori su compensi, ruoli e potere all’interno della televisione italiana, un settore che muove patrimoni enormi tra produzione, pubblicità e cachet. E ha reso inevitabile una domanda: quanto vale davvero Alfonso Signorini, cosa fa oggi dopo l’addio al Grande Fratello e a quanto ammontano i suoi guadagni e il suo patrimonio?

Chi è Alfonso Signorini? La carriera tra testate e TV

Alfonso Signorini nasce a Milano il 7 aprile 1964 e il suo percorso professionale prende forma ben prima dell’ingresso nel mondo dello spettacolo. Dopo una solida formazione umanistica culminata con la laurea in Filologia medievale e umanistica, intraprende inizialmente la carriera di insegnante, esperienza che segna profondamente il suo approccio rigoroso alla scrittura e all’analisi dei testi. Il passaggio al giornalismo avviene nei primi anni Novanta, quando inizia a collaborare con alcune testate, fino all’ingresso nella redazione di Panorama, dove si specializza in cronaca rosa.

È però il suo approdo al settimanale Chi, edito da Mondadori, a segnare la svolta definitiva. Qui Signorini costruisce nel tempo la sua fama di «Re del Gossip», trasformando il periodico in un punto di riferimento per il racconto del mondo dello spettacolo. Dal 2006 ne diventa direttore, mentre dal 2008 ricopre anche il ruolo di direttore editoriale di Tv Sorrisi e Canzoni, altra storica testata del gruppo Mondadori.

Parallelamente prende forma la sua carriera televisiva. L’esordio avviene nel 2002 grazie a Piero Chiambretti, che lo vuole come ospite fisso di Chiambretti C’è su Rai2. Da lì il passaggio a Mediaset è naturale: prima opinionista, poi presenza costante in programmi come Verissimo e infine conduttore di punta dei reality. La consacrazione arriva con la conduzione del Grande Fratello - dal 2020 al 2023 nella versione Vip, poi fino al 2025 in quella con concorrenti comuni - ruolo che lo rende uno dei volti più riconoscibili della prima serata, supportato anche da buoni dati di ascolto.

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Cosa fa oggi Alfonso Signorini?

La risposta, oggi, è molto diversa da quella di appena un anno fa. Dopo aver guidato il Grande Fratello fino all’edizione conclusasi nel 2025, Alfonso Signorini ha visto la propria attività professionale subire una brusca frenata proprio a causa del caso Corona. A fine dicembre 2025, all’indomani delle prime puntate di Falsissimo a lui dedicate, ha sospeso in via cautelativa i rapporti di lavoro con Mediaset, respingendo, tramite i legali, accuse definite calunniose e diffamatorie.

Pochi mesi dopo è arrivato un secondo addio. Nel marzo 2026 Signorini ha lasciato la direzione editoriale del settimanale Chi, testata che aveva guidato per vent’anni (direttore responsabile dal 2006 al 2023, poi direttore editoriale). Una scelta che il giornalista ha spiegato in un lungo editoriale come maturata già nel 2023, per ragioni personali, e non legata alla vicenda giudiziaria. Da allora ha ridotto al minimo la propria esposizione, arrivando a disattivare i profili social - quell’account Instagram che un tempo sfiorava il milione di follower - e a congelare gli impegni sotto i riflettori.

Restano invece pienamente attivi gli asset costruiti nel corso della carriera: le numerose pubblicazioni editoriali, 12 libri tra scrittura in prima persona e collaborazioni, che continuano a essere ristampate e lette, e l’attività di regia di opere liriche, culminata con la Bohème andata in scena all’Arena di Verona nel 2024. Sul rientro in tv in prima persona non risultano al momento annunci ufficiali di nuovi programmi in conduzione: il suo nome resta associato a possibili futuri progetti, come spesso riportato dalla stampa di settore, ma la priorità, oggi, sembra essere quella di restare lontano dalla scena.

Il patrimonio di Alfonso Signorini: ecco quanto guadagna

Stimare con precisione il patrimonio di Alfonso Signorini non è semplice, poiché non esistono dichiarazioni ufficiali complessive. Le informazioni disponibili consentono però di delineare un quadro verosimile. È noto che Signorini sia proprietario di un prestigioso appartamento nel centro di Milano, una residenza extra lusso più volte mostrata sui social prima della loro disattivazione, caratterizzata da arredi di design, opere d’arte, una palestra privata e uno spazio dedicato alla musica, sua grande passione.

Sul fronte dei compensi, il capitolo più discusso è sempre stato la conduzione del Grande Fratello. Per anni le indiscrezioni riportate da diverse testate nazionali hanno parlato di un cachet compreso tra i 30.000 e i 50.000 euro a puntata, con stime che, sommando l’intera edizione, arrivavano a ipotizzare fino a circa 2 milioni di euro a stagione: cifre mai confermate ufficialmente. A fornire il primo dato documentato è stato però proprio lo scandalo Corona. Secondo Il Fatto Quotidiano, che ha potuto leggere l’atto di citazione, il contratto con Mediaset garantiva a Signorini un minimo annuo di 1,2 milioni di euro, di cui 480.000 euro espressamente imputati allo sfruttamento dei diritti d’immagine. Un valore che ridimensiona le stime più alte circolate in passato, pur restando di assoluto rilievo.

A questi introiti vanno aggiunti quelli maturati nel settore editoriale: per anni direttore di Chi (incarico lasciato nel 2026) e dal 2008 direttore editoriale di Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha ricoperto ruoli apicali all’interno del gruppo Mondadori. Non meno rilevanti i guadagni legati ai suoi libri (dodici titoli, molti dei quali di successo) cui si sommano collaborazioni commerciali e sponsorizzazioni. Infine è comproprietario con Mondadori della TAAG Talent Agency, società da lui fondata e diretta, specializzata nella produzione televisiva e nello scouting di talenti per tv, radio, cinema e web. Un insieme di attività che contribuisce a delineare un patrimonio complessivo stimato in diversi milioni di euro, coerente con una carriera costruita nel tempo ai massimi livelli del panorama mediatico italiano.