Quanto guadagna Adriano Celentano? Il patrimonio del Molleggiato e della moglie Claudia Mori

Quanto guadagna Adriano Celentano? Una domanda più che lecita visto che stiamo parlando di uno dei personaggi più amati e popolari nel nostro Paese.

Del resto è difficile trovare un personaggio come Adriano Celentano nel panorama artistico italiano: prima cantautore di successo, poi attore di film diventati dei cult e infine mattatore televisivo capace di battere ogni record di ascolti.

Anche se è difficile fare un bilancio esatto, proviamo a vedere quali sono stati i vari incassi del “Molleggiato” e stimare il patrimonio di Andriano Celentano e della moglie Claudia Mori.

La carriera di Adriano Celentano

Nato a Milano nella famosa (grazie alla sua celebre canzone) via Gluck il 6 gennaio 1938, Adriano Celentano fin dalla metà degli anni ‘50 è stato uno degli artisti più importanti e influenti del panorama italiano.

Fu proprio lui uno dei primi a portare il rock and roll anche in Italia, anche se alla fine è stato da sempre considerato come un “urlatore” più che un rocker. Non è un caso comunque che il suo primo successo sia stata proprio la canzone Il tuo bacio è come un rock.

I numeri della sua carriera come cantante sono impressionanti: in oltre sessant’anni di attività, ha pubblicato 40 album (di cui 29 di studio) vendendo in totale circa 200 milioni di dischi in tutto il mondo: è il lui il primatista di vendite nel panorama della musica italiana.

In parallelo alla sua carriera musicale, nel 1959 iniziò anche quella di attore con la partecipazione nel film musicale I ragazzi del juke-box di Lucio Fulci, che riprende proprio il titolo di una sua canzone.

La carriera cinematografica di Adriano Celentano conta la partecipazione in oltre quaranta film, firmando anche la regia di quattro pellicole. Come riconoscimenti, ha ottenuto due David di Donatello come miglior attore protagonista (Bluff e Mani di velluto), oltre a una nomination a Cannes per la Palma d’Oro con Yuppi du.

Di grande successo sono stati anche i suoi programmi televisivi, da Francamente me ne infischio a Fantastico fino a Rockpolitik, dove Celentano si è imposto come mattatore suscitando anche feroci polemiche per le sue prese di posizione spesso controcorrente.

Dopo un periodo passato lontano dalle luci della ribalta, il ritorno nel piccolo schermo di Adriano Celentano è avvenuto con Adrian, un cartone da lui scritto, diretto e montato, che però non ha avuto molto successo. Da quel momento l’artista non ha fatto più programmi.