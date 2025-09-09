Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quanto fattura Ferrari, dalla Formula 1 alle auto da corsa

Claudia Cervi

9 Settembre 2025 - 06:31

È al terzo posto nella classifica delle società più capitalizzate del Ftse Mib Ferrari. Ecco quanto vale davvero il mito del Cavallino Rampante.

Quanto fattura Ferrari, dalla Formula 1 alle auto da corsa

Seguici su

Ferrari non è solo una leggenda sportiva, ma è una vera e propria macchina da utili. Perché se in Formula 1 le vittorie stentano ad arrivare, sul fronte finanziario il Cavallino corre a un ritmo che fa invidia a tutto il settore auto.

Ma quanto guadagna Ferrari con ogni auto venduta? E come fa un marchio che produce meno di 14.000 vetture l’anno a generare più margini di giganti come Volkswagen o Stellantis? La risposta sta in un modello di business unico, dove l’esclusività conta più dei volumi, le personalizzazioni valgono oro e la Formula 1 diventa un palcoscenico globale che moltiplica il valore del brand.

Il 2024 ha regalato a Maranello numeri record, con un utile netto da 1,5 miliardi di euro e dividendi aumentati del 22%. Il mito Ferrari non è solo un sogno su quattro ruote, ma anche l’esempio perfetto di come il lusso possa diventare un modello di business con margini da capogiro. E Ferrari è un marchio capace di trasformare il desiderio in valore e l’esclusività in numeri record.

Fatturato Ferrari

Nel bilancio 2024 depositato lo scorso giugno, il fatturato è pari a 6,7 miliardi di euro (+10% rispetto al 2023) e 1,5 miliardi di utile netto. Significa che ogni Ferrari venduta porta in media 114.000 euro di profitto, un risultato che fa impallidire qualsiasi altro costruttore.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha spiegato i tre fattori chiave di questo successo:

  • la crescita esponenziale delle personalizzazioni, che aumentano il valore medio di ogni vettura;
  • il mix di modelli esclusivi come la serie Icona, con margini altissimi;
  • i nuovi sponsor sportivi, che hanno fatto crescere i ricavi anche fuori dal mondo delle auto.

E i numeri del 2025 confermano il trend. Nel primo trimestre, i ricavi sono saliti del 13% a 1,79 miliardi di euro, con un utile operativo di 542 milioni (+23%). Tutto questo con una produzione quasi stabile (3.593 auto, appena l’1% in più rispetto al 2024).

Questo modello di business premia anche gli azionisti che hanno visto salire il dividendo a 2,986 euro per azione, per un totale distribuito di 534 milioni. Dunque Ferrari non cresce sui volumi, ma sulla capacità di far pagare caro il mito.

Formula 1, Ferrari elettrica e mercati: cosa aspettarsi nel 2025

Ferrari non guadagna solo dalle auto. Nel 2024 i ricavi da sponsorizzazioni e brand hanno toccato i 191 milioni di euro (+31,7%), grazie alle nuove partnership e al secondo posto nel Mondiale Costruttori di Formula 1. Questo segmento rappresenta una fetta sempre più importante del business, che trasforma la pista in una leva economica globale.

Sul fronte vendite, i mercati mostrano un quadro misto: Europa, Medio Oriente e Africa crescono dell’8%, le Americhe del 3%, ma la Cina frena con un calo del 25%. Un segnale che neppure il lusso più esclusivo è immune dal rallentamento asiatico. A trainare le consegne sono soprattutto i modelli ibridi: quasi il 50% delle Ferrari vendute nel primo trimestre 2025 ha una propulsione elettrificata.

Nel 2025 sono usciti o arriveranno nuovi modelli, inclusa la prima Ferrari elettrica, attesa a ottobre. Questo modello potrebbe segnare una svolta epocale nella storia del Cavallino. Non si tratta solo di un lancio di prodotto: dietro c’è un piano più ampio, quello della decarbonizzazione, che sta cambiando il volto della fabbrica e del marchio. Via il metano dagli stabilimenti, più spazio all’alluminio riciclato e il raddoppio dell’energia solare autoprodotta. Passi concreti che raccontano come Ferrari stia preparando il terreno al futuro senza rinunciare al mito che l’ha resa unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Piazza Affari
# Fatturato

Iscriviti a Money.it

FT logo

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 12/09/2025 È giusto vietare gli smartphone a scuola?
VOTA ORA

Selezionati per te

Le 5 ossessioni di Elon Musk

Imprese

Le 5 ossessioni di Elon Musk
Warren Buffett nega un prestito alla figlia. E ha spiegato perché

Imprese

Warren Buffett nega un prestito alla figlia. E ha spiegato perché

Correlato