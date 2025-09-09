Quanto fattura Ferrari, dalla Formula 1 alle auto da corsa

Ferrari non è solo una leggenda sportiva, ma è una vera e propria macchina da utili. Perché se in Formula 1 le vittorie stentano ad arrivare, sul fronte finanziario il Cavallino corre a un ritmo che fa invidia a tutto il settore auto.

Ma quanto guadagna Ferrari con ogni auto venduta? E come fa un marchio che produce meno di 14.000 vetture l’anno a generare più margini di giganti come Volkswagen o Stellantis? La risposta sta in un modello di business unico, dove l’esclusività conta più dei volumi, le personalizzazioni valgono oro e la Formula 1 diventa un palcoscenico globale che moltiplica il valore del brand.

Il 2024 ha regalato a Maranello numeri record, con un utile netto da 1,5 miliardi di euro e dividendi aumentati del 22%. Il mito Ferrari non è solo un sogno su quattro ruote, ma anche l’esempio perfetto di come il lusso possa diventare un modello di business con margini da capogiro. E Ferrari è un marchio capace di trasformare il desiderio in valore e l’esclusività in numeri record.

Fatturato Ferrari Nel bilancio 2024 depositato lo scorso giugno, il fatturato è pari a 6,7 miliardi di euro (+10% rispetto al 2023) e 1,5 miliardi di utile netto. Significa che ogni Ferrari venduta porta in media 114.000 euro di profitto, un risultato che fa impallidire qualsiasi altro costruttore. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha spiegato i tre fattori chiave di questo successo: la crescita esponenziale delle personalizzazioni, che aumentano il valore medio di ogni vettura;

il mix di modelli esclusivi come la serie Icona, con margini altissimi;

i nuovi sponsor sportivi, che hanno fatto crescere i ricavi anche fuori dal mondo delle auto. E i numeri del 2025 confermano il trend. Nel primo trimestre, i ricavi sono saliti del 13% a 1,79 miliardi di euro, con un utile operativo di 542 milioni (+23%). Tutto questo con una produzione quasi stabile (3.593 auto, appena l’1% in più rispetto al 2024). Questo modello di business premia anche gli azionisti che hanno visto salire il dividendo a 2,986 euro per azione, per un totale distribuito di 534 milioni. Dunque Ferrari non cresce sui volumi, ma sulla capacità di far pagare caro il mito.