Quanto fattura Abitare In e cosa nasconde il suo debito record

A Milano il mattone non è mai stato solo un investimento, ma un vero e proprio termometro della città. Dove nascono nuovi quartieri, si muovono capitali e si ridisegnano equilibri urbani. Tra i protagonisti di questa trasformazione c’è AbitareIn, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, che da anni scommette sul residenziale milanese con progetti moderni e sostenibili.

Secondo Intermonte, Abitare In è tra le tre società mid and small Cap di Piazza Affari con crescita dell’Eps a tripla cifra (+219%). Ma quanto fattura davvero AbitareIn? E cosa ci raccontano i numeri sul futuro del settore immobiliare in Italia? Non basta guardare ai ricavi per capire la traiettoria di un’azienda come questa. Serve incrociare utili, debito, andamento dei cantieri e soprattutto il contesto economico, fatto oggi di tassi d’interesse in calo e di un mercato immobiliare che oscilla tra resilienza e rallentamenti burocratici.

I dati diffusi negli ultimi mesi fotografano un’azienda che cresce nei volumi ma deve fare i conti con margini più sottili e un indebitamento in aumento, frutto di investimenti massicci e di un iter urbanistico milanese sempre più complesso.

Fatturato di AbitareIn: ricavi in crescita, ma debito pesa sempre di più Nel primo trimestre dell’esercizio 2024/2025, il fatturato di AbitareIn ha raggiunto i 40,08 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 15,82 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto è salito a 2,83 milioni dai 2,01 del 2023/2024, segnale che la domanda di case a Milano continua a tenere nonostante il raffreddamento del mercato nazionale. Nel semestre chiuso al 31 marzo 2025 i ricavi consolidati hanno raggiunto i 63,7 milioni, contro i 34 milioni di un anno fa. Dietro a questi numeri però c’è un indebitamento finanziario netto di 125,5 milioni, in crescita dagli 89,1 milioni di settembre 2024. Oltre 115 milioni sono legati a progetti in corso, a conferma di una pipeline ampia ma onerosa. Il paradosso è evidente: mentre i tassi in discesa rendono il credito meno costoso, i ritardi autorizzativi e le nuove linee guida urbanistiche di Milano rallentano la capacità di trasformare questi investimenti in redditività immediata.