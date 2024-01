Quanto è cambiata (e dove può arrivare) l’India di Modi

Il 2024 potrebbe regalare a Narendra Modi uno storico terzo mandato alla guida dell’India. Salito al potere per la prima volta nel 2014, Modi ha recentemente promesso di trasformare il Paese in un’economia sviluppata entro il 2047, quando la nazione celebrerà il centenario dalla sua fondazione.

E pensare, come ha sottolineato il Financial Times in un lungo approfondimento sul tema, che soltanto nel 2013 Morgan Stanley considerava l’economia del gigante asiatico talmente vulnerabile da averla inserita nel gruppo delle cosiddette “Cinque Fragili”, insieme a Brasile, Indonesia, Sudafrica e Turchia. Un decennio più tardi l’India è corteggiata da consulenti, investitori e partner commerciali internazionali, nonché da aziende e multinazionali straniere alla ricerca di un’alternativa alla Cina.

L’economia indiana è inoltre una delle grandi economie a più rapida crescita del pianeta. Basta dare un’occhiata ai numeri per rendersene conto. Tra il 2014 e il 2022, il suo pil è cresciuto in media del 5,6% in termini di tasso di crescita annuo composto, mentre il tasso di crescita è stato ancora più marcato dal 2000 al 2010, quando è stata registrata una media superiore al 6%. [...]