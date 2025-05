Quanto costano le analisi del sangue? I prezzi degli esami

Quanto costano le analisi del sangue? Stiamo parlando di test diagnostici fondamentali che, attraverso un semplice prelievo venoso, permettono di valutare lo stato di salute generale di una persona.

Le analisi del sangue infatti consistono nell’esame dei componenti ematici per identificare eventuali anomalie o alterazioni nei valori, fornendo informazioni cruciali sul funzionamento degli organi e aiutando a diagnosticare malattie, monitorare condizioni preesistenti e valutare l’efficacia di trattamenti in corso.

Da sempre gli esami del sangue sono tra i test diagnostici più comuni e molte persone li effettuano regolarmente: per un individuo sano il controllo andrebbe fatto ogni 1-2 anni, mentre persone con condizioni croniche o fattori di rischio devono fare controlli più frequenti secondo le indicazioni del medico.

Occorre specificare subito che il costo delle analisi del sangue in Italia varia significativamente tra il settore pubblico e quello privato, influenzato da fattori quali la Regione, il tipo di esami richiesti e la presenza di eventuali esenzioni.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono i costi delle analisi del sangue, la tabella del prezzo dei singoli esami e le differenze di prezzo tra la sanità pubblica e quella privata.

Quanto costano le analisi del sangue nel pubblico

Per fare le analisi del sangue nel sistema pubblico il paziente è tenuto a pagare un ticket sanitario, il cui importo varia a seconda degli esami prescritti.

Tuttavia esiste un tetto massimo per ricetta che è pari a 36,15 euro, indipendentemente dal numero di esami (fino a un massimo di 8 per ricetta).

A partire dal primo gennaio 2025 il ticket sanitario per le analisi del sangue nel Servizio Sanitario Nazionale è stato uniformato su tutto il territorio italiano. Tuttavia, persistono differenze nei tempi di attesa tra le varie Regioni.

Nelle Marche per esempio per una ricetta contenente fino a 8 esami di laboratorio comuni - magari glicemia, colesterolo, trigliceridi, emocromo, VES, analisi delle urine - la spesa si aggira sui 14,45 euro.

In questa Regione però i tempi d’attesa spesso sono abbastanza lunghi, mentre in altre zone come l’Emilia-Romagna e l’Umbria generalmente si fa più in fretta.

È importante sapere però che alcune categorie di pazienti possono beneficiare di esenzioni dal pagamento del ticket per motivi di reddito, età o patologie croniche.