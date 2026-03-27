Il 2 aprile è la data X. Sony ha annunciato, tra lo sgomento dei fan, un incredibile ma realistico aumento di prezzo per la PS5 in tutto il mondo. La console, uscita oramai più di 5 anni fa sul mercato, costerà di più che nel day one. E non stiamo parlando di spiccioli, ma di aumenti che in alcuni casi toccano i 100 euro.

Una strategia, quella del colosso nipponico, che stride con la tradizione. Di solito, più si avvicina il pensionamento di un prodotto e maggiore è la facilità di sconti e abbassamenti di costo. Ancor di più nel settore del gaming e, più in generale, della tecnologia, in cui qualsiasi novità viaggia con un ritmo velocissimo. Tant’è che si parla già di una PS6, che potrebbe essere introdotta sul mercato entro un paio d’anni (900 euro la base d’asta paventata oggi).

E, allora, a che pro modificare i prezzi? Ecco, innanzitutto, cosa cambierà dal 2 aprile 2026, perché cambierà e quanto costa oggi (e quanto costerà domani) la PS5, cercando di capire in che modo si può ancora risparmiare.

Quanto costerà la Playstation 5? I prezzi aggiornati da Sony

Il motivo dietro l’aumento dei prezzi è meno misterioso di quanto possa sembrare, ma decisamente più complesso. Sony ha parlato apertamente di pressioni economiche globali, legate soprattutto all’incremento dei costi di produzione. In particolare, la crisi delle materie prime e delle memorie continua a colpire l’intero settore hardware, rendendo più costosa la realizzazione delle console. A questo si aggiungono inflazione, logistica e una domanda ancora sostenuta, che non accenna a diminuire nemmeno a distanza di anni dal lancio.

Il risultato è un cambio di rotta senza precedenti: invece di tagliare i prezzi, Sony li alza. E lo fa in modo deciso.

In Europa, dal 2 aprile 2026, i nuovi prezzi ufficiali saranno: PS5 standard a 649,99 euro, PS5 Digital Edition a 599,99 euro e PS5 Pro a 899,99 euro. Un aumento che, nel caso della versione Digital, arriva a circa 100 euro in più rispetto al prezzo precedente.

La stessa dinamica si riflette anche negli altri mercati globali. Negli Stati Uniti, la PS5 standard salirà a 649,99 dollari, mentre nel Regno Unito si attesterà a 569,99 sterline. In Giappone, invece, il prezzo toccherà quota 97.980 yen. Un riallineamento globale che dimostra come il problema non sia locale, ma strutturale.

Non solo console: anche il PlayStation Portal subisce un rincaro, arrivando a 249,99 euro in Europa. Un segnale chiaro che l’intero ecosistema PlayStation sta subendo gli effetti di questa nuova fase economica.

Paradossalmente, tutto questo rende oggi evidente una verità controintuitiva: comprare al day one è stato più conveniente. Un ribaltamento totale delle logiche di mercato, che apre scenari interessanti anche per il futuro, soprattutto in vista della prossima generazione.

Dove comprare la PS5 e come è possibile risparmiare

Se c’è un momento in cui conviene muoversi, è proprio questo. Prima che i nuovi prezzi entrino pienamente a regime e si stabilizzino anche nei canali di vendita, esiste ancora una finestra - sempre più stretta - per riuscire a risparmiare qualcosa.

Uno dei punti di riferimento resta GameStop, che continua a proporre periodicamente restock e soprattutto bundle vantaggiosi, spesso con PlayStation 5 Digital Edition in bundle insieme a controller aggiuntivi, abbonamenti PlayStation Plus da 12 mesi e accessori. Soluzioni che, pur avendo un prezzo iniziale più alto, permettono di ammortizzare l’aumento includendo contenuti utili fin da subito. Una strategia simile si può ritrovare anche su Amazon, che presenta una maggiore scelta generale di versioni e soluzioni, molto spesso a prezzo inferiore rispetto ai competitor.

Le grandi catene di elettronica come MediaWorld, Euronics e Unieuro offrono la PS5 attraverso i loro store online, ma senza preordini o pagamenti anticipati. Qui la strategia migliore è registrarsi ai sistemi di notifica per essere avvisati appena la console torna disponibile.

Un consiglio pratico è monitorare i canali Telegram dedicati, inclusi quelli di GameStop, dove i restock vengono segnalati in tempo reale. Dopo il 2 aprile, inoltre, è probabile che alcuni rivenditori propongano bundle scontati per rendere più digeribili i nuovi prezzi.

La regola, però, resta una: non aspettare troppo. Con l’aumento ormai ufficiale e una domanda ancora alta, il rischio è che le poche offerte disponibili spariscano rapidamente, lasciando spazio solo ai nuovi listini.

PS5, come funziona?

Disponibile da novembre 2020, PlayStation 5 è passata alla storia come una delle console più difficili da reperire in assoluto. A causa della crisi dei semiconduttori, acuita dalla pandemia di Covid-19, fin dal lancio il nuovo gioiellino di Sony è sempre stato disponibile in quantità limitate. Nel corso degli anni successivi la situazione è progressivamente migliorata e, oggi, acquistare una PS5 è finalmente diventato molto più semplice rispetto al passato, con disponibilità regolare sia online che nei negozi fisici. Sebbene a costi incredibilmente lievitati rispetto al “day one”.

PS5 è disponibile in tre versioni: una Digital Edition solo digitale, che non ha il lettore ottico Ultra HD Blu-ray e può eseguire solo giochi in formato digitale; la Standard, più tradizionale, che può leggere i dischi; la Pro, la versione premium uscita a fine 2024 con una GPU più potente. Nel corso degli anni, Sony ha inoltre aggiornato il design con versioni più compatte (le cosiddette “Slim”), mantenendo però invariata l’esperienza d’uso.

Ma come funziona davvero PS5? Il cuore dell’esperienza è pensato per essere immediato e fluido. Una volta accesa, la console consente di passare rapidamente tra giochi, applicazioni e contenuti multimediali grazie a un sistema operativo ottimizzato. L’obiettivo principale è ridurre al minimo i tempi di attesa: installazione, avvio dei giochi e caricamenti sono estremamente rapidi e spesso quasi impercettibili.

Un altro elemento chiave è l’integrazione con l’ecosistema PlayStation, migliorato rispetto alle precedenti versioni: attraverso l’account personale è possibile accedere ai propri giochi digitali, salvare progressi nel cloud, giocare online e utilizzare servizi in abbonamento. La console è progettata per funzionare sia come piattaforma di gioco che come centro multimediale, permettendo di utilizzare app di streaming, contenuti video e musica.

Grande importanza è stata data anche all’esperienza immersiva. L’audio 3D e il sistema di gestione del suono permettono di percepire con precisione la posizione degli elementi nel gioco, aumentando il realismo. Allo stesso modo, l’interfaccia utente fornisce suggerimenti, attività rapide e contenuti contestuali senza interrompere l’esperienza.

Infine, la retrocompatibilità rappresenta un punto fondamentale: PS5 supporta i giochi per PS4 e PS4 Pro sia in formato fisico che digitale. Un’opzione che permette agli utenti di continuare a utilizzare la propria libreria senza interruzioni, rendendo il passaggio alla nuova generazione più naturale e conveniente.

La scheda tecnica della PS5

Ecco le caratteristiche principali di PlayStation 5:

CPU: 8x Zen 2 Cores a 3.5GHz (frequenza variabile)

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHz (frequenza variabile)

Architettura GPU: Custom RDNA 2

Memoria: 16 GB GDDR6 a 256-bit

Bandwidth: 448 GB/s

Memoria interna: SSD da 825 GB

Velocità SSD: 5.5GB/s (Raw), 8-9GB/s (Compressed)

Espansione memoria: slot NVMe SSD

Memoria esterna: supporto USB HDD

Unità ottica (solo Standard): lettore Ultra HD Blu-ray 4K

Le principali novità introdotte dalla PS5

Ascoltare gli sviluppatori: questo il monito seguito da Sony per la nuova PlayStation 5. L’architettura della console è stata pensata tenendo conto proprio di questo, con l’SSD come elemento centrale nello sviluppo delle specifiche. La velocità elevata ha cambiato radicalmente il modo in cui i giochi vengono progettati, eliminando di fatto le schermate di caricamento e rendendo i mondi di gioco più dinamici e continui.

Tra le innovazioni più evidenti c’è il controller DualSense. Il nuovo pad rompe con la tradizione del passato (niente DualShock 5) e introduce funzionalità avanzate come:

Feedback aptico , che sostituisce la vibrazione tradizionale con sensazioni molto più precise

, che sostituisce la vibrazione tradizionale con sensazioni molto più precise Grilletti adattivi , che cambiano resistenza in base alle azioni di gioco

, che cambiano resistenza in base alle azioni di gioco Microfono integrato , utile per il multiplayer senza cuffie

, utile per il multiplayer senza cuffie Tasto Create, evoluzione del vecchio Share

Queste caratteristiche rendono l’esperienza più immersiva, permettendo di “sentire” il gioco oltre che vederlo.

Un’altra grande novità è il Tempest Engine, che gestisce l’audio 3D. Questa tecnologia consente di percepire ogni suono nello spazio, come la direzione della pioggia o i passi di un nemico, migliorando notevolmente il coinvolgimento.