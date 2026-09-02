Quanto costa l’asilo nido nel 2026? Rette e bonus

La gestione dei primi anni di vita dei figli è uno degli impegni economici più pesanti per le famiglie italiane e tra le voci di spesa più rilevanti c’è quella della retta dell’asilo nido, un servizio essenziale indispensabile per conciliare la vita lavorativa con quella familiare.

Quanto costa l’asilo nido per l’anno scolastico 2026/2027? Le tariffe sono molto disomogenee sul territorio nazionale e c’è una forte differenza tra le strutture pubbliche e quelle private. L’impatto sul bilancio familiare, in ogni caso, può essere ridotto grazie alle misure di sostegno attive come il bonus asilo nido e le detrazioni in dichiarazione dei redditi. Il costo dell’asilo nido, in qualche caso, può essere integrato anche dalla Regione o dal Comune.

Vediamo quali sono i costi medi previsti per settembre 2026, come variano tra asili privati e pubblici, tra Nord e Sud e analizziamo le regole aggiornate del bonus nido per avere il massimo del rimborso spettante.

Retta asilo nido comunale 2026

La retta per l’asilo nido comunale per il 2026 varia notevolmente da Comune a Comune. Il costo viene deciso in autonomia dall’ente locale che stabilisce anche le diverse fasce Isee. Il prezzo da pagare, inoltre, varia anche in base al tempo di frequenza (part time o tempo pieno).

In linea generale la retta di un nido comunale oscilla da un minimo di 30 euro al mese per le fasce di reddito più basse, per arrivare anche a un massimo di 600 euro al mese per chi non ha Isee o rientra in una fascia di reddito alta.

In alcuni casi i Comuni dividono la tariffa dovuta in una quota fissa mensile legata all’Isee e una quota variabile giornaliera per i pasti. Vediamo qualche esempio per capire come il costo in base all’Isee varia pesantemente:

il Comune di Napoli prevede 11 diverse fasce Isee. La retta minore è di 30 euro al mese, mentre quella più alta arriva a 460,00 euro al mese;

prevede 11 diverse fasce Isee. La retta minore è di 30 euro al mese, mentre quella più alta arriva a 460,00 euro al mese; il Comune di Verona prevede una retta minima di 76 euro mensili, ma per evitare la tariffa massima si deve presentare l’Isee entro fine agosto;

prevede una retta minima di 76 euro mensili, ma per evitare la tariffa massima si deve presentare l’Isee entro fine agosto; il Comune di Cesena prevede una retta per il tempo pieno che comprende anche il pasto e i pannolini, che va da un minimo di 250 euro (per Isee fino a 25.000 euro) a un massimo di 450 euro (per Isee superiori a 60.000 euro);

prevede una retta per il tempo pieno che comprende anche il pasto e i pannolini, che va da un minimo di 250 euro (per Isee fino a 25.000 euro) a un massimo di 450 euro (per Isee superiori a 60.000 euro); il Comune di Modena applica una formula matematica proporzionale all’Isee che prevede rette per il tempo pieno che vanno da 74,25 euro a 501 euro mensili.

Quanto costa l’asilo nido privato nel 2026?

Il costo dell’asilo nido privato dipende dalla struttura e dai prezzi che decide di fare. A differenza dei nidi comunali, però, quelli privati applicano tariffe fisse che non prendono in considerazione l’Isee. Facendo una media nazionale, un nido privato costa dai 450 ai 750 euro per il tempo pieno (all’incirca dalle ore 8:00 alle 17:00). La spesa complessiva, in ogni caso, varia in base alla città, ai servizi inclusi e alla richiesta di una quota di iscrizione annuale.

Vediamo i costi nel dettaglio.

La retta mensile per un orario part time solo di mattina oscilla tra i 350 euro e i 500 euro; se si sceglie il tempo pieno il costo mensile oscilla tra i 450 e i 750 euro (con picchi di 900 euro nelle città molto grandi o qualora si scelga una struttura bilingue).

Al momento della prenotazione del posto nell’asilo nido privato si deve versare una tassa di iscrizione annuale che varia dai 150 euro ai 350 euro. In alcuni nidi privati il costo dei pasti è già incluso nella retta mensile, mentre in altri si deve pagare in base al consumo. Il costo dei pasti varia dai 5 agli 8 euro al giorno, in alcuni casi la struttura potrebbe chiedere anche una quota fissa mensile variabile dagli 80 euro ai 120 euro.

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Costo asilo nido Regione per Regione

A causa dell’autonomia dei singoli Comuni, il costo dell’asilo nido varia sul territorio nazionale. Per i nidi comunali c’è una tariffa minima riservata alle famiglie con Isee basso e una tariffa massima per chi ha Isee elevato o non risiede nel Comune. Per i nidi privati, invece, i costi dipendono esclusivamente dai servizi offerti o dal mercato locale.

Nella seguente tabella mostriamo una panoramica dei prezzi medi stimati per ogni regione italiana per il tempo pieno in asili comunali e privati.

Regione Nido comunale (Min - Max)* Nido privato (Min - Max) Note e agevolazioni regionali Lombardia € 0 – € 550 € 500 – € 850 Misura «Nidi Gratis» per Isee bassi in molti comuni Piemonte € 50 – € 560 € 450 – € 750 Tariffe massime elevate a Torino Veneto € 70 – € 540 € 450 – € 700 Belluno e Treviso tra le più care per la quota massima Emilia-Romagna € 0 – € 520 € 480 – € 780 Programma «Al nido con la Regione» abbatte le rette Toscana € 0 – € 550 € 450 – € 800 Misura «Nidi Gratis» azzera la quota per Isee sotto i 35k Liguria € 40 – € 500 € 480 – € 750 Genova registra massimi storici vicini ai 420€ medi Friuli-Venezia Giulia € 60 – € 510 € 450 – € 720 Forti abbattimenti regionali per i residenti storici Trentino-Alto Adige € 90 – € 600 € 550 – € 900 Storicamente la regione con la retta media più alta Valle d’Aosta € 80 – € 520 € 500 – € 750 Tariffe di fascia alta anche per i redditi medi Lazio € 0 – € 480 € 400 – € 750 Roma applica l’esenzione totale sotto i 5.165 € di Isee Marche € 60 – € 460 € 380 – € 650 Tariffe molto stabili e in linea con la media nazionale Umbria € 30 – € 480 € 400 – € 680 Perugia applica rette proporzionali fino a 30k di Isee Abruzzo € 50 – € 440 € 350 – € 600 Costi mediamente contenuti nei capoluoghi minori Campania € 30 – € 460 € 350 – € 600 Pochi posti comunali; Napoli usa 11 fasce Isee Puglia € 0 – € 540 € 350 – € 580 Lecce e Taranto hanno picchi massimi alti; attivi i Buoni Servizio Sicilia € 40 – € 420 € 320 – € 550 Tariffe del privato più accessibili rispetto al Nord Calabria € 0 – € 380 € 300 – € 500 La regione mediamente più economica d’Italia Sardegna € 40 – € 430 € 350 – € 600 Contributi «Bonus Nidi Gratis» regionali molto efficienti Basilicata € 50 – € 400 € 320 – € 520 Rette comunali e private sotto la media nazionale Molise € 40 – € 390 € 300 – € 500 Tra le zone con la spesa media a carico delle famiglie più bassa

*Quando per i nidi comunali si trova “0” come minimo, la Regione o il Comune azzerano la retta per le fasce di popolazione economicamente svantaggiate.

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Incrocio retta con bonus nido e detrazione 730

Il bonus asilo nido nel 2026 offre un rimborso fino a 3.600 euro l’anno per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. L’importo del bonus varia in base all’Isee minorenni e all’anno di nascita del bambino.

Per i nati a partire dal 1° gennaio 2024:

fino a 40.000 € di Isee: fino a 3.600 € all’anno (circa 327 € al mese per 11 mesi);

oltre 40.000 € o Isee assente: fino a 1.500 € all’anno.

Per i nati prima del 1° gennaio 2024:

fino a 25.000,99 € di Isee: fino a 3.000 € all’anno;

da 25.001 € a 40.000 € di Isee: fino a 2.500 € all’anno;

superiore a 40.000 € o Isee assente: fino a 1.500 € all’anno.

Un ulteriore sostegno è rappresentato dalla detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per la retta del nido, calcolata su un tetto massimo di spesa di 632 euro all’anno per figlio. Questo beneficio garantisce un risparmio fiscale fino a un massimo di 120,08 euro a bambino.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i due benefici (bonus e detrazione) non si possono cumulare sulla stessa identica spesa e questo significa che la detrazione del 19% non spetta sulle quote già rimborsate dall’Inps, ma solo sulla parte rimasta effettivamente a carico del contribuente.

Nella seguente tabella vediamo come il bonus nido si incrocia con le rette dell’asilo nido e con la detrazione del 730 in tre scenari tipici calcolati su una retta media di 11 mesi.