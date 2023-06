Quanto costa andare in spiaggia, i prezzi di ombrelloni e lettini per l’estate 2023

Il ponte del 2 giugno ha aperto le danze della stagione estiva. Maggio si è lasciato dietro il tempo incerto, il maltempo e le alluvioni e con un po’ di ritardo giugno inizia con l’annuncio della stagione balneare.

Gli stabilimenti balneari aprono e i primi volantini con i prezzi per sistemazioni giornaliere, settimanali e mensili in spiaggia iniziano a circolare. Non mancano i pacchetti sconto per ombrellone + sdraio e ombrellone + lettino, ma tutti in aumento.

A differenza della scorsa stagione estiva (2022) quando il costo per andare in spiaggia è stato ridotto rispetto al periodo pandemico - anche se non ancora al livello pre-pandemia - la stagione estiva 2023 si presenta con un stima di aumento dei costi che non farà piacere a nessuno. Si tratta infatti di un aumento dell’11% solo per il primo week end di giugno. L’alta stagione, di conseguenze, potrebbe vedere i prezzi aumentare fino al 20% rispetto allo scorso anno. In gioco c’è un fattore determinante: l’inflazione.

Ecco quanto costerà andare in spiaggia e i prezzi di ombrelloni e lettini per l’estate 2023.

Quanto costerà andare in spiaggia nell’estate 2023?

I dati dell’osservatorio nazionale di Federconsumatori e Codacons confermano un’estate 2023 al rialzo. I primi calcolano un aumento dell’11% in bassa stagione e del 20% per l’alta stagione, i secondi stimano il 10% per la bassa stagione e 15% per l’alta stagione. In entrambi casi si tratta di aumenti cospicui, che arrivano su un costo già aumentato e che non era rientrato dal periodo pre-pandemico.

Così i cartelloni e gli annunci online segnano già il prezzo per la sdraio a 3 euro in più rispetto allo scorso anno, il prezzo del lettino a +42% e dell’ombrellone al +16%. Anche l’abbonamento giornaliero cresce del 12%, così come il pattino e le altre attività da svolgersi in spiaggia come corsi di yoga, compagnia per i cani, pilates e gli altri.

Di seguito la lista degli aumenti dell’estate 2023:

lettino - da 6 euro a 8,54 euro in media, mentre l’ombrellone maxi costerà 5 euro di più;

- da 6 euro a 8,54 euro in media, mentre l’ombrellone maxi costerà 5 euro di più; ombrellone - da 11 euro a quasi 13 euro;

- da 11 euro a quasi 13 euro; abbonamento giornaliero - da 2880 euro a 32,26 euro.

I prezzi medi su base nazionale degli stabilimenti balneari 2023 sono:

fig.1 Listino prezzi medi estate 2023

Quanto costa andare in spiaggia nel 2023: esempi divisi per spiagge

Ecco quanto costa andare un giorno al mare in queste famose spiagge: