Il nome di Sandro Veronesi è ormai da tempo sinonimo di imprenditoria italiana di successo, capace di crescere lontano dai riflettori e di costruire un impero globale partendo da un’intuizione semplice. Oggi, però, il fondatore di Calzedonia è al centro dell’attenzione non per la sua abilità negli affari o il suo patrimonio, ma per un incidente aereo avvenuto nei Pirenei francesi, che ha coinvolto direttamente l’imprenditore. L’esito è stato fortunatamente molto meno grave di quanto si potesse temere inizialmente, Veronesi è sopravvissuto senza conseguenze serie, riportando delle lievi ferite.

La storia di successo di Sandro Veronesi

Per capire davvero quanto sia rilevante la figura di Sandro Veronesi, bisogna tornare indietro agli anni ’80. Nato in Trentino, con una formazione economica e una prima esperienza nel settore dei collant, l’imprenditore fonda Calzedonia nel 1987 con un progetto ambizioso basato su un’idea chiara: offrire prodotti di qualità accessibile attraverso una rete di negozi riconoscibili e ben distribuiti.

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Quella che all’inizio è una piccola realtà si trasforma, nel giro di pochi anni, in un gruppo internazionale. La crescita è continua e ben strutturata, con la nascita di marchi che entrano stabilmente nell’immaginario dei consumatori, come Intimissimi e Tezenis. Nel tempo, il gruppo cambia anche nome, diventando Oniverse nel 2023, un’operazione di rebranding con l’obiettivo dichiarato di riflettere meglio l’evoluzione dell’azienda, ormai non più legata solo al marchio storico Calzedonia ma diventata un gruppo diversificato, con diversi brand e attività anche oltre l’abbigliamento.

Fanno infatti parte del gruppo guidato da Veronesi anche Falconeri, specializzato in capi in cashmere e maglieria, Atelier Emé, realtà nota per i suoi abiti da sposa e da cerimonia, ma anche Signorvino, famosa catena che unisce vendita di vino e ristorazione. Sempre nel mondo del vino, il gruppo possiede anche Tenimenti Leone e Podere Guardia Grande, realtà produttive che testimoniano un interesse diretto per la filiera enologica.

Oggi l’azienda è presente in decine di Paesi e conta migliaia di punti vendita. È una delle storie imprenditoriali italiane più solide degli ultimi decenni, costruita senza strappi ma con una crescita costante.

Quanti soldi ha Sandro Veronesi?

Sandro Veronesi rientra a pieno titolo tra i grandi miliardari italiani. Le stime più recenti riportate da Forbes collocano il suo patrimonio netto e quello della sua famiglia intorno ai 1,6 miliardi di euro, soldi derivanti principalmente dal controllo del gruppo Oniverse.

Più che uno stipendio tradizionale, il suo guadagno è legato al valore dell’azienda, ai dividendi e alla crescita del gruppo. Negli ultimi anni, il fatturato di Oniverse ha raggiunto nel 2025 3,7 miliardi di euro grazie all’espansione del business.

Uno stile imprenditoriale discreto ma vincente

A differenza di altri grandi nomi della moda o della finanza, Sandro Veronesi ha sempre mantenuto un profilo relativamente basso con poche apparizioni pubbliche, una comunicazione ridotta all’osso e una grande attenzione alla gestione operativa.

La sua strategia si è basata su un controllo diretto della filiera e su un’espansione internazionale attenta e focalizzata a raggiungere un pubblico ampio. Per Veronesi non serve inseguire il lusso estremo, quanto piuttosto presidiare il mercato con prodotti accessibili e riconoscibili.

Oggi Sandro Veronesi continua a guidare il gruppo, affiancato anche dalla famiglia.